Slušaj vest

Kada ste ih kupili bile su tamnoplave, a nakon samo nekoliko nedelja potpuno su promenile boju. Ako se i vama ovo dešava sa farmerkamavreme je da menjate način njihovog održavanja.

Mnoge žene greše prilikom pranja džinsa. Ako ih stavljate u mašinu i uključujete duge i jake programe ne nadajte se da će vam farmerke izgledati dobro.

Plavi pigment iz teksasa se dosta ispira ako se farmerke peru vrućom vodom. Upravo tu je trik, zbog vruće vode i jakih deterdženata one postanu ružne i deluju kao da su nošene godinama.

Većina ljudi pere farmerke posle svakog drugog nošenja, čak i češće. Upravo to je ubica boje. Farmerke su napravljene da se nose duže i nema potrebe za toliko čestim pranjem, osim ako se fizički nisu isprljale.

Indigo je tvrdoglava boja – prianja uz površinu pamučnog vlakna, ne upija se do jezgra. Kada je voda topla, vlakna pamuka se šire i otvaraju put da pigment "pobegne“. Jaki deterdženti to dodatno pospešuju.

Hladna voda, s druge strane, čuva vlakna mirnima i zatvorenima – što znači da boja ostaje gde treba.

Sušite ih prirodno, izbegavajte mašine za sušenje Foto: Profimedia

Hladna voda = mirnija vlakna = manje gubitka boje.

Kako da opereš farmerke da ostanu tamne?

- Voda: hladna (20–30°C)

- Priprema: okreni farmerke naopačke, zatvori rajsferšlus, peri samo tamne stvari sa njima

- Deterdžent: tečni, za tamni veš, pola uobičajene doze

- Ciklus: kratak, sa blagim centrifugiranjem

- Sušenje: prirodno, u hladu – bez sušilice

- Učestalost: nosi više, peri manje

Zaboravi na mit o zamrzivaču – on ubija bakterije, ali ne i miris. Svež vazduh i noć provetravanja mnogo su efikasniji.

Fading, odnosno bledenje, zapravo je proces koji se dešava između pamuka, indiga, vode i vremena. Toplota širi vlakna i oslobađa pigment, dok hladna voda sve drži pod kontrolom. Manje trenja i kraći ciklusi znače manje oštećenja, a samim tim i dugotrajniju boju.

Farmerke Foto: Levi Stauss / Ferrari / Profimedia

Kratko i jasno:

- Peri hladnom vodom.

- Koristi blag deterdžent.

- Zaboravi sušilicu.

- Nosite ih, ne perite ih previše.

VIDEO: Kako da nam male farmerke postanu taman: