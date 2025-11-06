Osim što je ukusan, mastan kiseli kupus je i veoma zdrav — bogat vlaknima, probioticima i aromama koje podsećaju na domaću kuhinju.
Recept za mastan kiseli kupus: Mnogi su prvi put čuli za ovu gurmansku zimnicu, a evo i kako se pravi
Mastan kiseli kupus je jedna od onih vrsta zimnica koje se prenose "s kolena na koleno", ali o kojoj ne znaju mnogo — oni koji je nisu probali. Jedni kažu da za njega nikad nisu čuli, drugi ga svake godine prave s oduševljenjem. A evo i kako.
Mastan kiseli kupus prava je gurmanska zimnica Foto: Shutterstock
Sastojci:
- 2-3 (oko 6 kg), isečenog na četvrtine
- 300 g šargarepe, samlevene ili narendane
- 300 g belog luka, samlevenog
- 300 g soli
- 5 kašičica suvog začina
- 1 l ulja
- 1 l sirćeta
Mastan kiseli kupus prava je gurmanska zimnica Foto: Profimedia
Priprema:
U velikoj posudi pomešajte šargarepu, beli luk, so, suvi začin, ulje i sirće — to je vaša marinada. Svaku krišku kupusa dobro uvaljajte u ovu smesu.
Ređajte kupus u plastičnu ili staklenu kantu, sloj po sloj, pritiskajući da se sabije. Prekrijte i ostavite na hladnom (ne u frižider). Nakon 5 dana, kupus je spreman za jelo — kao salata, prilog ili dodatak uz domaće jelo.
(Kurir.rs/LepaSrećna)
