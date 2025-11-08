Slušaj vest

Ljubičica ili senpolija je biljka koja u dobrim uslovima cveta tokom cele godine. Uz pravilnu negu, može vas iznenaditi bujnim cvetanjem i u novembru, decembru. Stručnjaci ističu da jedno blagovremeno đubrenje sredinom jeseni može drastično poboljšati izgled biljke.

Prema rečima agronoma i cvećara Ljudmile Stepanove, novembar je mesec kada ljubičicama treba nežna stimulacija da bi održale dekorativni izgled i aktivirale cvetne pupoljke.

Nakon presađivanja leti i intenzivnog rasta tokom toplijih meseci, rezerve hranljivih materija u zemljištu se iscrpe.

- Ako sada ne pomognete biljci, može ući u duboko mirovanje i moraćete da čekate do proleća na cvetanje - objašnjava stručnjak.

Kalcijum i fosfor posebno su važni, jer su ključni za formiranje pupoljaka i obimno cvetanje. Važno je, međutim, izbegavati višak azota, jer on može stimulisati rast lišća na račun cvetova. Kompleksna đubriva sa oznakom "za cvetne biljke" idealna su za ljubičice, jer imaju uravnotežen sastav prilagođen njihovim potrebama u jesen i zimu.

Đubrite samo kada je zemlja vlažna kako biste izbegli opekotine korena. Najbolje vreme je ujutro ili rano veče, kada je biljka najaktivnija. Važno je da prostorija bude topla, a sama biljka zdrava, đubrenje tokom promaje ili naglih promena temperature može biti neefikasno ili čak štetno.

Ljubičice Foto: Profimedia

Rezultati su vidljivi već nakon 5-7 dana

Listovi postaju čvršći i intenzivnije zelene boje, a prvi znaci cvetnih stabljika pojavljuju se na rozeti. Uz stabilnu sobnu temperaturu (najmanje 20°C) i dovoljnu vlažnost vazduha (oko 50–60%), pupoljci će se otvoriti do početka decembra, unoseći svetlost u vaš dom tokom sivih novembarskih dana.

Ljubičica zahvalno reaguje na negu čak i u sezoni koja se tradicionalno smatra "necvetajućom". Jednokratno, pravovremeno đubrenje sredinom jeseni aktivira unutrašnje rezerve biljke, "budi" je i omogućava da ponovo procveta. Ipak, važno je imati meru, preterana nega u ovom periodu može biti štetna. Ravnoteža, praćena pažljivim posmatranjem biljke, ključ je uspeha.

Stručnjaci naglašavaju da je novembar idealno vreme za ovo jednokratno, ali ključno đubrenje. Ono daje biljci podsticaj i omogućava vam da uživate u njenom cvetanju čak i dok napolju vlada siva, jesenja tišina.

