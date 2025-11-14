Slušaj vest

Vitni Don, dvadesetsedmogodišnjakinja iz Luisvila, Kentaki, postala je globalni internet fenomen zbog svoje jedinstvene porodične situacije. Majka je devetoro dece sa četiri različita muškarca i uprkos kritikama na društvenim mrežama, ne žali zbog svojih odluka.

Sa svojim sadašnjim suprugom, Vilijamom, planira deseto dete. Njena otvorenost izaziva burne reakcije o modernom roditeljstvu, finansijskoj odgovornosti i pravu na izbor.

Vitni je prvi put zatrudnela sa samo 16 godina, a od tada, kako sama kaže, postaje majka skoro svake godine. Njena deca danas su: Brendon (10), Kinli (9), Namaja (8), Doson (7), blizanci Kambrijela i Kamden (5), Oktavija (4), Lijam (3) i najmlađi Kjus, koji ima samo nekoliko meseci.

Velika porodica kao životni cilj

Vitnin život su obeležile stalne trudnoće i briga o deci, pa je svoj odrasli život provela kao domaćica. U jednom od svojih viralnih TikTok videa, pokazala je vremensku liniju svojih trudnoća, što je izazvalo šok, ali i divljenje miliona gledalaca. Na pitanje kada planira da se zaposli, odgovorila je:

„Mogu da budem domaćica još četiri godine, dok moj najmlađi sin ne krene u predškolsko.“

Vitni ističe da je oduvek sanjala o velikoj porodici i da je ljubav i stabilnost tražila kroz nekoliko veza. Njena prva trudnoća dovela je do veze sa drugim partnerom, sa kojim je dobila još troje dece. Treći partner joj je dao blizance, dok je sreću pronašla sa četvrtim – sadašnjim suprugom Vilijamom, koji je od prvog dana prihvatio svu njenu decu kao svoju.

Vitni Don Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

„Vilijam je voleo činjenicu da imam toliko dece. Bilo je divno videti nekoga ko voli moju decu kao da su njegova. Bio je neverovatan otac od prvog dana“, rekla je Vitni u intervjuu za YouTube kanal Truly.

Život pod lupom javnosti

Njena otvorenost na društvenim mrežama donela joj je mnogo pažnje, ali i kritika. Korisnici interneta je često kritikuju zbog broja dece koju ima, njenih različitih partnera i njene finansijske situacije.

„Govore mi da držim noge zajedno ili pitaju da li znam šta je kontracepcija. Jedan komentar je bio: 'Zašto izbacuješ bebe iz sebe kao da vadiš novac iz bankomata?'“

Vitni Don sa najnovijim partnerom Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

Ona prkosno odgovara na kritike:

„Da li misle da će me ovo naterati da prestanem da imam decu? Reći ću im samo dve reči: 'Naterajte me.'“

Čak joj je i porodica savetovala da prestane, ali Vitni kaže da još nije spremna.

Praktični izazovi života sa devetoro dece uključuju prevoz. Porodica nije imala dovoljno veliko vozilo, pa je Vitni pokrenula kampanju za prikupljanje sredstava na TikToku.

Vitni Don trudna Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

„Molim vas, samo pogledajte video, lajkujte ga, komentarišite sa najmanje devet reči i podelite ga. Zahvaljujući tome, prikupila sam početnih 1.200 evra, sa ciljem da 5.000 evra bude kupljeno za polovni kombi sa 15 sedišta.“

