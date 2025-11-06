Slušaj vest

Prava drama odigrala se na takmičenju za Mis Univerzum, a na svečanosti koja je održana uoči takmičenja desio se skandal kada je predsednik takmičenja izvređao misicu Meksika. Sada je pokušao da se iskupi.

Prema izveštajima stranih medija, tokom zvanične dodele lenta došlo je do rasprave između predsednika takmičenja Navata Itsaragrisila i meksičke predstavnice Fatime Boš. Predsednik takmičenja javno je doveo u pitanje izostanak meksičke takmičarke sa sponzorskog snimanja koje je održano ranije tog dana i zamolio je da ustane i pred kamerama objasni svoje odsustvo. Tokom razgovora nazvao ju je "glupom". Meksička predstavnica je reagovala na njegove reči, a Itsaragrisil je pozvao obezbeđenje i naredio im da je uklone iz sale.

"Jako mi je žao što se ovo dogodilo", rekao je prvobitno.

Međutim, u kasnijem razgovoru s medijima, upotrijebio je uvredljivu reč, tvrdeći da je umesto "dumbhead" (glupača) rekao "damage" (šteta). Mnogi su njegovo izvinjenje doživeli kao pokušaj kontrole štete, a ne kao iskreno kajanje, pogotovo jer se, prema dostupnim informacijama, još uvek nije osobno izvinio Fatimi Boš.

Ovaj incident dodatno je bacio senku na Navata, čiji je vlastiti izbor, Miss Grand International, već bio poprište skandala, uključujući optužbe bivše pobednice za psihičko i profesionalno zlostavljanje.

Podsjetimo, bio je besan jer neke takmičarke, uključujući misicu Meksika, nisu učestvovale u promotivnom fotografisanju za zemlju domaćina, Tajland. Umesto dobrodošlice, takmičarke je dočekao besni monolog u kojem ih je optužio za nepoštovanje pravila. "Pazite se. Na Tajlandu ste. U igri ste", upozorio ih je pretećim tonom pre nego što je svoj gnev usmerio na meksičku lepoticu.