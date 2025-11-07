Slušaj vest

Nekada su dečiji rođendani bili sinonim za veselje, igru i druženje, ali u poslednje vreme sve češće postaju svojevrsno takmičenje među roditeljima — ko će organizovati glamurozniju proslavu, ko će doneti vredniji poklon i čije će dete zasijati u centru pažnje. I dok bi taj dan trebalo da bude posvećen isključivo mališanima, čini se da sve češće postaje ogledalo ambicija i očekivanja odraslih.

Deca, kao mali "sunđeri", upijaju sve — i emocije i poruke svojih roditelja. Tako i rođendani, koji bi trebalo da budu vreme iskrene radosti, ponekad prerastaju u teren na kojem se meri status i pokazuje moć.

Priča jedne mame koja je izazvala buru

Jedna majka iz Hrvatske nedavno je na Facebooku podelila svoje iskustvo s proslave rođendana svoje desetogodišnje ćerke. Njena objava brzo se proširila internetom i izazvala žustre rasprave među roditeljima.

U svojoj poruci, majka je opisala kako je ćerka želela proslavu u rođendaonici, što je porodici predstavljalo veći finansijski izdatak, ali su ipak pristali — jer su želeli da joj ispune želju. Sve je, kaže, bilo savršeno dok nije došlo vreme za otvaranje poklona.

Prema njenim rečima:

"Većina ih je bila baš - razočaranje. Nisam osoba koja gleda materijalno, ali znate kako je - deca upoređuju, vide, osete… Mala mi je nakon svega bila baš tužna."

Majka je dodala da uvek vodi računa o poklonima koje njihova porodica daje drugoj deci — da to budu stvari s pažnjom birane, korisne i vredne. Zato ju je, kaže, pogodilo što su neki pokloni delovali kao da su kupljeni „u zadnji čas, samo da se nešto donese“.

"I što je najgore, te poklone ne kupuju i biraju deca nego - njihove mame. Mame s kojima se privatno družim, pijem kave, šaljemo poruke… I sad stvarno ne znam - reći nešto, prećutati, praviti se da nije ništa?"

Na kraju je upitala druge majke da li su imale slična iskustva i zatražila savet kako da se postavi prema situaciji.

Reakcije drugih roditelja: bes i osuda

Objava je izazvala pravu lavinu komentara, a mnoge mame nisu imale razumevanja za njenu frustraciju. Većina je smatrala da problem nije u poklonima, već u stavu koji stoji iza cele priče.

„Ne znam ko je tužniji Vi ili dete“, „Recimo da ste glavni problem Vi. Dozvolili ste joj sa 10 godina proslavu koja sami ste naveli nije bila jeftina, i očekujte za uzvrat neke skupe i velike poklone?“ i „Jednostavno, vi ste materijalista“ — samo su neki od brojnih oštrih komentara.

Jedna korisnica je dodala: „Dete se od malena uči skromnosti da se u životu ne razočara, ali ako i sami nismo takvi onda nema vajde… Od nekoga je naučilo.“

A komentar koji je izazvao najviše reakcija glasio je jednostavno: „Mala vam je razmažena kao i vi.“

Da li roditelji dižu lestvicu previsoko?

Ova priča ponovo otvara pitanje — da li roditelji previše očekuju kada su u pitanju proslave njihove dece? Da li preterano ulaganje, želja da se sve „savrši do detalja“ i poređenje sa drugima decu uče pogrešnim vrednostima?

Kada rođendan postane prilika za pokazivanje, a ne slavlje detinjstva, granica između iskrene radosti i razmaženosti lako se izgubi. Možda bi pravi izazov za roditelje danas bio da deci pokažu kako sreća ne dolazi u skupom paketu, već u trenucima igre, pažnje i zajedništva.

