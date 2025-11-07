Slušaj vest

Prolaznici u centru Beograda prethodnih dana su, na nekoliko lokacija, mogli da primete devojku u elegantnoj crnoj venčanici, sa velom i bidermajerom u ruci. Njena pojava izazvala je pažnju, ne samo zbog neuobičajene boje haljine, već i zbog atmosfere koja je podsećala na kadar iz filma.

Crna venčanica u našoj sredini retko se viđa, iako ova boja u nekim kulturama simbolizuje odanost i večnost. Kod nas, međutim, crna i dalje nosi prizvuk tajanstvenog i neobičnog, što ovaj prizor čini još intrigantnijim.

Foto: Dusan Milenkovic

Zanimljivo je da su slične pojave zabeležene i u Podgorici i Zagrebu, što je podstaklo nagađanja da je reč o osmišljenom performansu ili vizuelnom projektu koji povezuje više gradova.

Šta zapravo stoji iza pojavljivanja mlade u crnom: performans, umetnička poruka ili spontani čin?