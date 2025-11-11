Slušaj vest

Ostaci hrane često su spas u danima kada nemate vremena za kuvanje. Osim toga, podgrevanje hrane je praktičan način da uštedite novac i smanjite bacanje hrane, posebno ako živite sami ili kuvate u većim količinama.

Ali, nije svaka hrana bezbedna za podgrevanje.Neke namirnice mogu postati rizične ako se ne podgreju pravilno, jer se u njima mogu razviti bakterije koje izazivaju trovanje hranom. Stručnjaci za bezbednost hrane otkrivaju koja jela morate podgrevati s oprezom i kako da to uradite bez rizika po zdravlje.

Krompir

Krompir Foto: Irina Kryvasheina / Alamy / Profimedia

Bez obzira na to da li se radi o pečenom krompiru, pireu ili pomfritu, ova namirnica može predstavljati rizik ako se podgreva. Krompir može sadržati bakteriju Bacillus cereus, upozorava stručnjak za bezbednost hrane dr Brajan Kuok Li. Ako se kuvani krompir ostavi da stoji na sobnoj temperaturi, bakterije se brzo množe i mogu izazvati ozbiljno trovanje hranom. Rešenje je jednostavno – uvek ga podgrejte temeljno, dok ne bude potpuno topao iznutra, ili ga upotrebite u novom jelu (npr. za musaku).

Pirinač

Pirinač često pripremamo u većim količinama, pa ga kasnije podgrevamo, ali upravo tu se krije opasnost. Dr Li objašnjava: „Pirinač može sadržati spore bakterije Bacillus cereus, koje preživljavaju i nakon kuvanja.“ Ako se pirinač ne ohladi i ne čuva pravilno, ove spore se mogu razmnožiti čak i u frižideru. Da biste izbegli trovanje hranom, pirinač uvek podgrejte do najmanje 74°C, odnosno dok ne bude vreo na pari.

Saveti stručnjaka:

- Nakon kuvanja, ohladite pirinač u roku od sat vremena.

- Čuvajte ga u frižideru najviše jedan dan.

- Kada ga podgrevate, najbolje ga je pripremiti kao prženi pirinač ili u sosu, da bi temperatura ravnomerno porasla.

Spanać

Spanać Foto: Yuliya Trukhan / Panthermedia / Profimedia

Kuvani spanać i drugo lisnato povrće mogu biti kontaminirani bakterijom E. coli, koja potiče iz zagađene vode ili zemlje. Kada se spanać skuva, bakterije nestaju, ali ako se kasnije ne ohladi i ne čuva pravilno, mogu ponovo da se razviju. Dr Li upozorava: „Ako se spanać pogrešno podgreje, E. coli se može umnožiti i izazvati ozbiljne probavne tegobe i trovanje,“ prenosi „Real Simple“. Zato ga uvek podgrevajte do visoke temperature, dok ne bude potpuno vreo, i izbegavajte višestruko podgrevanje.

(Kurir.rs/Najžena)

