Puter je neizostavan u većini frižidera, ali sa aktuelnom krizom troškova života počela sam da tražim načine da smanjim troškove hrane a pravi puter postaje sve skuplji.

Potrebna je samo pavlaka za šlag (slatka pavlaka) i malo morske soli, ako želite slani puter, i to je sve. Dakle, samo jedan ili dva sastojka, a rezultat je mnogo zdraviji od kupovnog putera.

Uzela sam svoj mikser sa posudom, sipala pavlaku i počela da pravim domaći puter. Ovo možete uraditi i ručnim mikserom ili čak u posebnoj posudi za mućenje putera, ali ne preporučujem da to radite običnom žicom, jer će trajati predugo.

Pravljenje domaćeg putera Foto: Prathan Chorruangsak / Alamy / Profimedia

Sipala sam 300 ml pavlake u mikser, stavila nastavak za mućenje i uključila srednju brzinu. Posle nekoliko minuta formiraju se mekani vrhovi, a zatim i čvrsti vrhovi. Iako deluje da je tada vreme da prestanete, treba nastaviti mućenje dok se masa ne počne odvajati tada se formira čvrsti deo (puter) i tečni deo (mućenica).

Miksanje

Ovaj proces je trajao oko sedam minuta, a kada se na dnu posude pojavila tečnost, isključila sam mikser.

Zatim sam procedila mućenicu u bokal koristim je za palačinke, ali može poslužiti i kao preliv za piletinu. Potrebno je dobro pritisnuti puter kako bi se uklonila sva suvišna tečnost. Ovo je važno jer uklanjanjem mućenice puter duže traje u frižideru, pošto se upravo zbog nje brzo kvari.

Zatim sam u veću posudu sipala hladnu vodu i nekoliko kockica leda. Ovaj korak nije obavezan, ali po mom iskustvu daje najbolje rezultate. Sada sledi „ispiranje“ putera kako bi se uklonila preostala mućenica ponavljajte to sve dok voda ne postane potpuno čista, što znači da ćete je morati promeniti nekoliko puta.

Pravljenje domaćeg putera Foto: Prathan Chorruangsak / Alamy / Profimedia

Sada možete dodati začine po želji. Ja volim jednostavnu varijantu sa krupnom morskom solju, ali beli luk ili paprika takođe daju fantastičan ukus.

Gusta smesa

Nakon što sam posula nekoliko pahuljica soli po puteru, brzo sam ga promešala drvenom kašikom, umotala u papir za pečenje, i gotov je!

Ovaj puter je ispao neverovatno ukusan, gotovo da se ne razlikuje od kupovnog. Zapravo, domaća verzija ima svežiji ukus, a dodatni plus je to što tačno znam šta sadrži.

(Kurir.rs/Nova.rs)

