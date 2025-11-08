Domaćice iz Futoga uvele novu foru za kiseljenje kupusa: Kažu da je ovako još ukusniji od običnog
U Vojvodini, posebno u Futogu, koji se već decenijama smatra prestonicom najkvalitetnijeg kupusa u Srbiji, pojavio se novi trend koji menja dobro poznatu tradiciju kiseljenja. Sve više domaćica odustaje od klasičnog slaganja glavica u burad i prelazi na potpuno drugačiji metod: kupus se prvo pakuje u kese za zamrzivač, zatim se probuši, pa tek onda ubacuje u bure.
„Mala revolucija“ među domaćicama
Prodavci iz Futoga kažu da je ovaj način postao hit i da ga žene u domaćinstvu sve brže prihvataju.
„Mnogo je lakše za raspoređivanje, nema naguravanja i guranja po buretu, a kupus se brže i lepše ukiseli. Ljudi nam stalno pričaju da im je ovako ukusniji i da im je mnogo praktičniji za upotrebu“, objašnjavaju prodavci.
Prema rečima onih koji su metodu već isprobali, kupus ovako kiseljen navodno ima i intenzivniji ukus.
Cena kupusa iz Futoga i dalje drži primat
Kada je reč o cenama, futoški kupus ostaje nepobediv u odnosu na ostale vrste. Glavica trenutno košta od 80 do 100 dinara po kilogramu, dok je hibridni kupus nešto povoljniji i prodaje se za oko 40 dinara.
Za one koji žele potpuno spreman proizvod, tu je i rezani kupus, čija se pakovanja od 5 do 10 kilograma mogu naći po ceni od oko 100 dinara.
Futoški kupus – tradicija u novom izdanju
Ovaj neobičan trend ponovo je potvrdio da futoški kupus nije samo namirnica, već pravi srpski brend koji uspeva da spoji tradiciju i praktičnost. Ovog puta — kroz inovativno pakovanje koje domaćicama znatno olakšava pripremu zimnice.
