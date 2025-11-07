Slušaj vest

Pripreme za slavu znaju da budu iscrpljujuće. Od kuvanja, spremanja kuće, dočekivanja gostiju — svaki minut je dragocen. Ali postoji jedan trik koji domaćicama sve češće olakšava dan slave: zamrzavanje slavskog kolačaunapred.

Slavski kolač možete pripremiti ranije, zamrznuti ga, i na dan slave samo lagano odmrznuti — bez stresa, bez žurbe, bez brašna po kuhinji u poslednjem trenutku.

Slava, slavski kolač i žito

Kolač se peče kao i obično, sa svim sastojcima i ukrasima. Kada se potpuno ohladi, umota se u providnu foliju, pa zatim u aluminijumsku, kako ne bi upio mirise iz zamrzivača. Tako upakovan može stajati i do mesec dana bez gubitka kvaliteta.

Slavski kolač Foto: Marina Lopičić

Na dan pre slave, kolač se vadi iz zamrzivača i ostavlja da se odmrzava polako, na sobnoj temperaturi. Nema potrebe za mikrotalasnom, a ni za dodatnim pečenjem. Mnoge domaćice kažu da je najlepši baš kad se samo odmrzne — mekši, sočniji, kao da je svež.

U brojnim grupama i komentarima, žene pišu da im ovaj trik mnogo pomaže. Kolač je, kažu, kao svež, čak i mekši. Neke se čude da to uopšte može, ali mnoge odluče da ubuduće rade isto. Ukrasile su ga kad se odmrznuo, sve je stajalo savršeno. Imale su pola dana više za sve ostalo, a kolač je bio savršen.

Zamrzavanje menja strukturu skroba u testu. Pri odmrzavanju dolazi do ravnomernije raspodele vlage, pa testo može biti sočnije i kompaktnije. Gluten ostaje stabilan, a kolač ne gubi na teksturi. Ukratko: nema štete, samo olakšanje. Pročitajte i gde treba da vam stoji slavska ikona.

