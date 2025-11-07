Slušaj vest

Sezona kiše i blata će nam uskoro nastupi, iako poslednjih dana se tako ne čini. Svakako, nije loše znati kako da obuću koju nosite po tom vremenu održavate čistim i na kraju krajeva celim.

I dok želite da im vratite prvobitni sjaj, verovatno razmišljate kako da ih operete. Hoće li veš mašina izdržati ciklus pranja, i hoće li same patike preživeti tretman? Dobra vest je da je pranje patika u mašini moguće, ali uz nekoliko ključnih pravila koja štite i vašu obuću i mašinu.

Materijal je presudan

Pre nego što ubacite patike u bubanj, proverite od kog su materijala:

- Platnene, mrežaste i gumene patike mogu se prati u mašini bez problema.

- Kožne, antilop, lakovane ili vunene patike bolje je čistiti ručno kako bi se izbeglo oštećenje.

Ovo je osnovno pravilo koje određuje da li vaša obuća može da preživi mašinu ili ne.

Pranje patika u mašini Foto: Stepan Popov / Alamy / Profimedia

Priprema pre pranja

Priprema je ključna kako bi pranje bilo efikasno i bezbedno:

- Uklonite pertle i uloške – pertle stavite u mrežastu vrećicu da se ne zapetljaju, a uloške operite ručno.

- Uklonite blato i prljavštinu – prejak sloj blata može začepiti filter i oštetiti mašinu. Patike dobro obrišite ili isperite pod mlazom vode.

- Zaštitite patike i mašinu – stavite obuću u mrežastu kesu ili jastučnicu kako bi se sprečilo sudaranje sa bubnjem i ogrebotine.

Pravi program i deterdžent

Izbor programa i temperature direktno utiče na očuvanje oblika i boje patika:

- Koristite nežan program i hladnu vodu.

- Birajte blagi deterdžent koji ne sadrži izbeljivače.

- Izbegavajte centrifugu previše visokih obrtaja, jer može deformisati obuću i poremetiti balans mašine.

Sušenje patika Foto: Convery flowers / Alamy / Profimedia

Sušenje bez rizika

Kako bi patike zadržale oblik i dugovečnost:

- Nikako u sušilicu – toplota može otopiti lepak i deformisati patike.

- Sušenje na vazduhu – napunite ih starim novinama ili čistim krpicama da zadrže formu dok se osuše.

Rezultat

Ako se pridržavate ovih koraka, vaše patike će posle pranja izgledati kao nove, a veš mašina će ostati bez ogrebotina i problema. Pravilna priprema, nežan program i pažljivo sušenje ključ su dugovečnosti obuće, čak i tokom kišnih i blatnjavih dana.

