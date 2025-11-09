Slušaj vest

Dolaskom hladnijih dana, u mnogim domovima ponovo se javlja isti problem – zamagljeni prozori i kapljice koje se slivaju niz staklo čim se razlika u temperaturi poveća. Osim što narušava izgled doma, kondenzacijamože da dovede i do pojave vlage i buđi, posebno u prostorijama koje se teže provetravaju.

profimedia0362999789.jpg
Deterdžent za sudove pomaže kod kondenzacije Foto: Profimedia

Stručnjaci za održavanje doma ističu da je rešenje često jednostavnije nego što mislimo – dovoljno je da uvedete nekoliko malih promena u svakodnevne navike, a jedan neobičan trik sa deterdžentom za sudove postao je pravi hit među ljubiteljima urednog doma.

Nanesite nekoliko kapi deterdženta za sudove na flanelsku ili mikrofiber krpu i prebrišite prozore. Deterdžent će stvoriti tanak zaštitni sloj koji sprečava da se kapljice vode zadržavaju na prozoru, pa tako neće biti ni zamagljenih stakala, niti kondenza na prozorima.

(Kurir.rs/ Blic Žena)

