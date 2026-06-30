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Srećom, postoje neverovatni ljudi kao što je Ingeborg iz Finiksa u Arizoni, koja je maloj napuštenoj bebi pružila bolji život. Pomogla je mnogim dečacima i devojčicama da odrastaju, ali niko se nije isticao kao Džordan.

Od prvog trenutka kada ga je ugledala, znala je da želi da ga usvoji.

Dvadeset godina kasnije, Ingeborg je dobila porazne vesti. Dijagnostikovali su joj tešku bolest bubrega, i ukoliko je želela da preživi, morao joj je biti transplantiran novi bubreg.

Kada je Džordan čuo tu vest, znao je da mora nešto da uradi da pomogne. Nije rekao majci da se testirao i da želi da bude donor. Bez oklevanja je pristao da pokloni svoj bubreg ženi koja ga je othranila.

Džordan je napravio najveću žrtvu za svoju majku, i na kraju je sve prošlo najbolje. Ingeborg i Jordan su se ubrzo oporavili od operacije.

Ingeborg je učinila sve za Džordana, a na kraju je on učinio isto za nju.

(Kurir.rs/Najžena)

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