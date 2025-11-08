Zaboravite na struganje lepka do besvesti: Ovaj trik bez napora uklanja etikete sa tegli i staklenih posuda
Uklanjanje etiketa sa tegli i drugih staklenih posuda može biti muka — iako na prvi pogled deluje jednostavno, tvrdokorni tragovi lepka često ostaju čak i nakon namakanja u vrućoj vodi i dugotrajnog ribanja. Ako volite da ponovo koristite staklene tegle za skladištenje hrane, zimsko skladištenje ili dekoraciju doma, ovaj jednostavan trik će vam uštedeti i vreme i živce.
Prema rečima korisnika Instagrama po imenu Tereza, da biste potpuno uklonili etikete, potrebna su vam samo dva uobičajena kuhinjska sastojka — soda bikarbona i ulje (može biti maslinovo, biljno ili kokosovo). Čitav proces traje samo nekoliko minuta, a rezultat su čiste, sjajne i spremne za upotrebu tegle.
Korak po korak: Kako ukloniti etikete sa tegli
Omekšajte lepak:
- Stavite tegle u šerpu, premažite dno sa malo belog sirćeta, a zatim sipajte vodu dok tegle ne budu potpuno pokrivene.
- Zagrejte vodu do ključanja i ostavite je da odstoji oko 15 minuta. Etikete će se tada lakše skinuti, a u mnogim slučajevima će i lepak nestati.
Napravite pastu za uklanjanje lepka:
- Ako ostanu tragovi, pomešajte jedan deo sode bikarbone i jedan deo ulja dok ne dobijete gustu pastu.
- Utrljajte smesu u lepljiva mesta i ostavite da deluje oko 10–15 minuta.
Ispiranje i brisanje:
- Nakon što pasta odradi svoj posao, obrišite je sunđerom ili krpom, a zatim operite tegle deterdžentom i toplom vodom. Biće sjajne i bez ijedne mrlje.
Dodatni trikovi iz komentara
Mnogi korisnici su se zahvalili Terezi na ovom jednostavnom rešenju u komentarima i podelili svoje ideje.
Jedan od najpopularnijih saveta bio je korišćenje fena za kosu – toplota omekšava lepak, pa se etiketa može lako ukloniti bez ikakvog napora.
„Hvala! Probao sam sve, ali ovaj trik zaista funkcioniše“, napisao je jedan korisnik.
„Volim velike tegle, sada konačno znam kako da ih potpuno očistim“, dodao je drugi.
Ako nemate sirće pri ruci, možete da koristite i deterdžent za sudove.
Napravite toplu kupku u sudoperi, dodajte nekoliko kapi deterdženta i potopite tegle na 10 do 30 minuta.
Bonus video: Tik za čišćenje odvoda