Slušaj vest

Ako ste mislili da znate kako se kuva testenina, naučnici tvrde da ste — sve vreme grešili! Novo istraživanje pokazuje da većina ljudi dodaje premalo soli u vodu, i upravo tu leži tajna savršeno kuvanih špageta.

Prema studiji koju prenosi Daily Mail, idealna količina soli iznosi 7 grama po litru vode, što odgovara otprilike jednoj i četvrt kašičici. Takva količina ne utiče samo na ukus, već i na strukturu testenine — sprečava da se špageti raspadnu tokom kuvanja i zadrže onu savršenu “al dente” teksturu.

Alfredo pasta u tanjiru za pastu na stolu
Alfredo pasta važi za jedno od najpopularnijih italijanskih jela Foto: Shutterstock

„Otkrili smo da so ne samo da poboljšava ukus testenine, već i snažno utiče na njenu mikrostrukturu, čineći iskustvo obedovanja prijatnijim. Optimalna količina soli je 7 grama po litru vode, a ako kuvate veću količinu testenine, potrebno je i više vode“, objašnjava dr Andrea Skoti, predavačica fizičke hemije na Univerzitetu Lund za Dejli Mejl.

profimedia0403594964.jpg
Foto: Profimedia

Istraživači su takođe otkrili da je idealno vreme kuvanja deset minuta — tada je testenina savršeno kuvana: ni premekana, ni pretvrda.

Studija objavljena u časopisu Food Hydrocolloids ističe i važnost glutena, koji u običnim špagetima deluje kao zaštitna mreža koja čuva skrob i sprečava da se testenina pretvori u lepljivu masu.

Ne propustiteŽenaSvi pogrešno kuvamo viršle! Stavljamo ih u vodu, a stručnjaci upozoravaju da se to ne radi tako: Ovo je jedini pravilan način
viršle ne treba kuvati u vodi
ŽenaKako spasiti gnjecavi kiseli kupus? Rumunske domaćice koriste ove trikove da povrate čvrstinu glavicama
Glavica kiselog kupusa, u pozadini sarma
ŽenaIsti kao iz najpopularnijeg restorana brze hrane: Evo kako se pravi najbolji pomfrit
pomfrit-tost-prepeceni.jpg
ŽenaTrik za pravilno kuvanje džema: Zlatni saveti za sve početnike - 2 stvari su ključne
shutterstock-472256542.jpg

 Bonus video: Špagete u jednoj posudi

Špagete u jednoj posudi  Izvor: TikTok/johngs