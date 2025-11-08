Slušaj vest

Ako ste mislili da znate kako se kuva testenina, naučnici tvrde da ste — sve vreme grešili! Novo istraživanje pokazuje da većina ljudi dodaje premalo soli u vodu, i upravo tu leži tajna savršeno kuvanih špageta.

Prema studiji koju prenosi Daily Mail, idealna količina soli iznosi 7 grama po litru vode, što odgovara otprilike jednoj i četvrt kašičici. Takva količina ne utiče samo na ukus, već i na strukturu testenine — sprečava da se špageti raspadnu tokom kuvanja i zadrže onu savršenu “al dente” teksturu.

Alfredo pasta važi za jedno od najpopularnijih italijanskih jela Foto: Shutterstock

„Otkrili smo da so ne samo da poboljšava ukus testenine, već i snažno utiče na njenu mikrostrukturu, čineći iskustvo obedovanja prijatnijim. Optimalna količina soli je 7 grama po litru vode, a ako kuvate veću količinu testenine, potrebno je i više vode“, objašnjava dr Andrea Skoti, predavačica fizičke hemije na Univerzitetu Lund za Dejli Mejl.

Foto: Profimedia

Istraživači su takođe otkrili da je idealno vreme kuvanja deset minuta — tada je testenina savršeno kuvana: ni premekana, ni pretvrda.

Studija objavljena u časopisu Food Hydrocolloids ističe i važnost glutena, koji u običnim špagetima deluje kao zaštitna mreža koja čuva skrob i sprečava da se testenina pretvori u lepljivu masu.

Bonus video: Špagete u jednoj posudi