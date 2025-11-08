Slušaj vest

Staklo na vratima rerne jedno je od mesta u kuhinji koje se najbrže zaprlja. Masnoća, tragovi pečenja i zapečene naslage s vremenom stvaraju sloj nečistoće koji je teško ukloniti, a rerni oduzimaju sjaj i uredan izgled. Čišćenje stakla rerne obično nije na vrhu liste obaveza, pa mrlje često stoje nedeljama, pa čak i mesecima. Kada se konačno odlučite da to uradite, čišćenje može izgledati kao veoma naporan posao.

Međutim, postoji trik kako to učiniti brzo i efikasno.

Na svom TikTok profilu Marko je podelio svoju omiljenu metodu za čišćenje stakla rerne koja traje samo pet minuta. Pokazao je svoje zaprljano staklo, a zatim potpuno čisto, otkrivši da je sve što vam treba soda bikarbona.

Posao od 5 minuta

Kako prenosi Večernji list, najpre je potrebno da pospete sodu bikarbonu po staklu rerne, tako da ga potpuno prekrijete.

Uzmite vlažan sunđer i utrljajte sodu preko cele površine stakla. Ovo će sodu pretvoriti u gustu pastu za čišćenje. Ako se ne formira pasta, dodajte još malo vode. Važno je da pastu ravnomerno rasporedite.

Ostavite da deluje 5 minuta. Nakon toga, sunđerom izribajte staklo. Većina prljavštine biće uklonjena lako i brzo.

Ako postoje tvrdokornije mrlje, samo dodajte još sode bikarbone jer ona deluje kao blagi abraziv koji razbija masnoću.

Na kraju, obrišite staklo suvom krpom i rerna će izgledati kao nova.

Zašto soda bikarbona

Soda bikarbona je prirodni, blag abraziv koji uklanja masnoću, mrlje i nečistoće, a pritom ne sadrži nikakve štetne hemikalije. Tokom čišćenja primetićete da se soda menja iz bele u smeđu masu, to je znak da izvlači masnoću i prljavštinu sa stakla.

Iako čišćenje sodom zahteva malo više vremena nego korišćenje jakih sredstava, prednost je što ne oštećuje površine i potpuno je prirodno.

