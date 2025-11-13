Slušaj vest

Ako vam kuvanje pirinča ne ide od ruke i zrna uvek ispadnu slepljena ili gnjecava, postoji jednostavan trik koji koriste iskusne domaćice. Potrebno je samo dodati jedan sastojak u vodu dok pirinač kuva i rezultat će vas iznenaditi.

Limunov soksprečava lepljenje pirinča

Da bi pirinač bio savršeno rastresit, a lepo skuvan, dodajte malo limunovog soka u vodu neposredno pre ključanja. Limun sprečava zgrudnjavanje zrna, a pirinču daje lep, vazdušast izgled. Ovaj jednostavan korak osigurava da svako zrno ostane odvojeno, bez potrebe za dodatnim ispiranjem nakon kuvanja.

Limunov sok Foto: Shutterstock

Možete i nekoliko kapi ulja

Ako nemate limun pri ruci ili se plašite da će vam uticati na ukus jela, dodajte nekoliko kapi ulja u vodu pre nego što počne da ključa. Ulje oblaže zrna i sprečava njihovo međusobno lepljenje, pa pirinač ostaje rastresit čak i kada se ohladi.

Da li treba prati pirinač pre kuvanja

Pranje pirinča nije presudno za sprečavanje lepljenja, ali stručnjaci preporučuju da ga ipak operete iz higijenskih razloga, kako biste uklonili prašinu, eventualne ostatke ljuske ili sitne nečistoće. Dovoljno je isprati ga dva do tri puta hladnom vodom pre kuvanja.

Sutlijaš Foto: Profimedia

Recept za sutlijaš

Sastojci:

1 šolja (od 150 ml) pirinča

3 šolje vode

500 ml mleka

6 kašika šećera

1 kesa pudinga od vanile

1 šaka oraha (badema ili lešnika)

Priprema:

Pirinač oprati i skuvati u vodi sa malo ulja (kako je gore objašnjeno). Dodati mleko i još malo kuvati. Puding pomešati sa šećerom i sa malo mleka i sipati u pirinač sve vreme mešajući na tihoj vatri dok se ne zgusne. Sipati u nakvašene činijice i ukrasiti koštunjavim voćem po želji.

(Kurir.rs/Najžena)

VIDEO: Kako da napravite kremast sutlijaš