Slušaj vest

U astrologijipostoje trenuci koji nas ne upozoravaju, već nas suočavaju. Periodi kada više nema bežanja od onoga što potiskujemo, kada svaka odluka koju odlažemo kuca na vrata. I upravo sada, jedan znak horoskopa ulazi u takav period, onaj koji će ga naterati da pogleda pravo u oči onome od čega je najviše bežao.

Suočavanje sa onim što je izbegavano

Rak, najemotivniji i najosetljiviji znak zodijaka, poznat po svojoj empatiji i dubini, sada ulazi u fazu u kojoj će morati da se izbori sa sopstvenim strahovima. To nije kazna, već životna lekcija.

Rakovi su poznati po tome što sve doživljavaju lično, što čuvaju sećanja i ne puštaju lako ono što vole. Ali upravo sada, planete ga stavljaju pred iskušenje. Možda je to razgovor koji već mesecima izbegava, promena posla koju odlaže, kraj veze u kojoj se već dugo ne oseća dobro ili jednostavno trenutak u kojem mora da kaže „ne“ onome što ga guši.

Biće to trenutak istine, ne lak, ali neophodan. Onaj koji boli na početku, a oslobađa na kraju. Kada se jednom suoči sa onim čega se plašio, Rak će shvatiti da taj strah nikada nije bio stvaran, već samo senka koju je sam stvorio.

Rak Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Kako prepoznati taj trenutak

Ako u narednim danima osetite pojačanu napetost, nemir, nesanicu ili nalet emocija koje ne umete da objasnite, to je znak da dolazi trenutak suočavanja.

Rakovi često osećaju promene mnogo pre nego što se dese. Njihova intuicija im šapuće da se nešto sprema, a ovaj put ta intuicija ne greši.

Ovaj period nije tu da bi im nešto oduzeo, već da bi ih rasteretio. Da bi ih naterao da zatvore poglavlja koja su davno izgubila smisao.

Savet za Rakove, kako da prođu kroz oluju

Ako ste Rak, nemojte bežati od onoga što dolazi. Zapišite na papir ono čega se plašite i pored svakog straha pronađite makar jedno malo rešenje.

Kada se suočite sa sopstvenim mislima, one prestaju da imaju moć nad vama.

U danima koji dolaze, pokušajte da budete mirni, da ne ulazite u rasprave i da ne donosite velike odluke u afektu. Sve što se sada događa ima dublji smisao, čak i ako ga ne vidite odmah.

Zvezde vam poručuju: ovo nije kraj, već početak nečeg novog.

Poruka zvezda

Rakovi, ono što vam dolazi nije kazna, to je proces čišćenja.

Bićete naterani da otpustite ono što vas sputava, da završite priče koje su vas iscrpele i da konačno napravite prostor za nešto novo.

Sudbina zna šta radi, čak i kada vi sumnjate. I zato, nemojte da se plašite.

Sve što dolazi sada ima cilj da vas oslobodi i da vas podseti da ste jači nego što mislite.

VIDEO: Pozitivne i negativne strane Bikova, Devica i Jarčeva: