da li ste znali?

da li ste znali?

Slušaj vest

Mnogi se ustručavaju da peru perjane jakne u veš-mašini, jer se nakon pranja često pojave grudvice perja, a jakna izgubi svoj oblik i mekoću. Ipak, domaćice su otkrile jednostavan trik koji rešava ovaj problem — bez potrebe za hemijskim čišćenjem.

Tajna su tri teniske loptice

Ako ne želite da vam se perje slepi, sve što vam je potrebno su tri obične teniske loptice. Jedna korisnica foruma ana.rs podelila je svoje iskustvo:

- Sve perjane jakne perem sa tri teniske loptice, to je pravilo. Čak i na jednoj jakni iz Amerike na etiketi piše detaljno objašnjenje. Posle ih sušim zajedno sa lopticama u sušilici (može i bez sušilice), i jakna bude potpuno normalnog oblika kad se osuši, napisala je.

Kako oprati zimsku jaknu u veš mašini? Foto: Profimedia

Na njen savet nadovezala se i druga članica foruma: - Rastrese perje i jakna bude u početnom stanju kad se izvadi iz mašine i osuši. Ne skupljaju se gromuljice kao kada se pere bez loptica.

Loptice tokom pranja razbijaju grudvice i ravnomerno raspoređuju perje, pa jakna ostaje pahuljasta i vazdušasta — baš kao kad je nova.

Šta još treba znati pre pranja

Osim trika sa lopticama, važno je obratiti pažnju i na etiketu jakne. Ako je naznačeno da nije pogodna za mašinsko pranje, bolje je ne rizikovati. Međutim, kod većine modela to je dozvoljeno, samo uz nekoliko pravila.

Perite samo jednu jaknu odjednom: Jakna se u bubnju širi i zauzima mnogo prostora, pa je bolje da mašina ne bude pretrpana.

Kako oprati zimsku jaknu u veš mašini? Foto: Shutterstock, Ilustracija

Koristite blagi, tečni deterdžent: Klasični praškasti deterdženti mogu oštetiti perje. Najbolje je birati one za osetljivo rublje ili za pranje perja i jorgana.

Birajte program za osetljivo pranje: Temperatura vode ne bi trebalo da prelazi 30 do 40 stepeni, a ciklus neka bude blag i spor.

Izbegavajte centrifugu: Jako centrifugiranje može zgrudvati perje i oštetiti punjenje jakne. Ako možete, iscedite je ručno i pustite da se prirodno osuši.

Sušenje i vraćanje volumena: Najbolje je jaknu sušiti na ravnoj površini, na promaji, i povremeno je protresati kako bi se perje ravnomerno rasporedilo. Ako imate sušilicu, ubacite loptice i tokom sušenja – one će pomoći da se jakna ponovo napuni vazduhom i dobije svoj prepoznatljiv izgled.

Jednostavan trik za dugovečnost jakne

Ako sledite ove korake, nećete morati da brinete o grudvicama perja ili o deformisanom obliku jakne. Ova mala domaćinska tajna ne samo da štedi novac i vreme, već i čini da vaša omiljena zimska jakna duže izgleda sveže, mekano i toplo — baš kao prvog dana.

Pogledajte video: Trik za dubinsko čišćenje veš mašine