Slušaj vest

Glumica Šej Mičel, najpoznatija po ulozi u seriji Slatke male lažljivice (Pretty Little Liars), izazvala je bes i zgražanje svojom objavom – nove linije za negu dečje kože Rini. Radi se o maskama za lice za decu, na koje su reagovali mnogi roditelji, ali i stručnjaci. Te maske, stoji u objavi, obećavaju sve - od dubinske hidratacije do umirujućeg delovanja nakon sunčanja.

Šej Mičel Foto: Netflix / Hollywood Archive / Profimedia

A najvažnije od svega je to što nisu namenjene čak ni tweensima (12-godišnjakinjama), nego su – namenjene za uzrast 3+. Dakle, smeju ili ih mogu koristiti deca starija od tri godine. Maske za lice namenjene trogodišnjacima - ponavljamo da biste dobro razumeli o čemu se radi. U svojoj objavi na Instagramu, Mičel je objasnila da Rini nije toliko usmerena na lepotu koliko na brigu o sebi, odnosno da uči decu da briga o sebi može biti zabavna.

"Ovo je trajalo tri godine, inspirirano je mojim devojčicama, njihovom znatiželjom i svim malim trenucima koji su me naterali da shvatim koliko rano počinje", napisala je.

"Od rođendanskih zabava i šminkanja lica do želje da radim 'ono što mama radi' sa svojim maskama za lice... bilo je samo pitanje vremena."

Na mrežama je urnisali

"Jer zašto bi vaša telesna dismorfija počinjala u tinejdžerskim godinama kada može da počne puno ranije?", glasio je jedan od ogorčenih i "jakih" komentara.

Drugi su pisali: "Ovo me jako rastužuje!" "Molim vas, neka naša deca budu deca!" "Ne želim da budem depresivna, ali ovo je smešno i očito samo konzumerizam za decu."

"Deci ne treba nega kože osim SPF-a i možda hidratantne kreme. Jednostavno ne bi trebalo ni da razmišljaju o nezi kože!! Ovo je odvratno."

Ima svoje razloge Mičel ima ćerke Atlas (6) i Rome (3), koje deli s partnerom Mateom Babelom.

"Pokušala sam da joj pronađem masku za lice onlajn", rekla je Šej Mičel za Entertainment Weekly, dodavši da joj to nije pošlo za rukom, budući da je sve predviđeno za negu odrasle kože – kako prozvodi za negu kože, tako i šminka. Tada je odlučila da na tržište izvaci svoju liniju proizvoda.

Šej Mičel u seriji Slatke male lažljivice Foto: ABC / Planet / Profimedia

Ova linija, Rini, koristiće samo minerale, te nuditi proizvode kao što je lekovita mast, penušavi gel za tuširanje i dnevna zaštitna krema. Ali, ništa od toga nije impresioniralo njene pratioce i uopšte korisnike društvenih mreža. Spominjalo se da je njena kampanja "razočaravajuća", "distopijska", i "strašan presedan na području lepote za decu".

Mičel je rekla: "Deca su prirodno znatiželjna i umesto da to ignorišemo, možemo to da prihvatimo. Uz sigurne, nežne proizvode kojima roditelji mogu da veruju i slatke trenutke koji nas zbližavaju."

Bonus video: 5 stvari koje treba da znaju mame devojčica