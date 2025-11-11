Ako svakog dana jedete beli luk, evo šta će se dogoditi s vašim telom: Lekari ističu da ćete pucati od zdravlja
Kada se sezona prehlada i virusa približi, naš organizam zahteva dodatnu podršku. Jedan od najboljih saveznika u tome je beli luk, namirnica koja ne samo da pojačava imunitet, već ima brojne pozitivne efekte po zdravlje srca i krvnih sudova.
Kako beli luk deluje u telu?
Istraživanja pokazuju da redovno konzumiranje belog luka može:
- zaštititi od prehlade i virusnih infekcija
- smanjiti krvni pritisak i nivo holesterola
- poboljšati cirkulaciju i rad srca
Preporučuje se konzumiranje najmanje šest čenova belog luka nedeljno kako bi se maksimalno iskoristili njegovi benefiti.
Efekti belog luka po satu
- Tokom prvog sata: Luk se razlaže u želucu, obezbeđujući organizmu nutritivne materije.
- Šest sati nakon jela: Aktivira se proces sagorevanja masti.
- Sedam sati nakon jela: Deluje antibakterijski i čisti krvotok.
Zdravstvene prednosti belog luka
Prema magazinu Healthline, beli luk je bogat hranljivim materijama i sadrži aktivna jedinjenja sumpora koja:
- Jačaju imuni sistem – ekstrakt starog belog luka (AGE) može smanjiti simptome prehlade i gripe. Studije pokazuju da ljudi koji su uzimali AGE dodatke imali su manje dana izostajanja sa posla ili škole i blaže simptome.
- Snižavaju krvni pritisak – meta-analiza iz 2020. godine pokazala je da dodaci belog luka smanjuju krvni pritisak kod osoba sa hipertenzijom, sa smanjenim rizikom od kardiovaskularnih bolesti od 16-40%.
- Poboljšavaju nivo holesterola – redovno konzumiranje belog luka može smanjiti loš (LDL) holesterol i povećati dobar (HDL), čime se smanjuje rizik od srčanih oboljenja.
Beli luk je takođe izuzetno hranljiv, sadrži malo kalorija i bogat je:
- manganom
- vitaminom B6
- vitaminom C
- selenom
- dijetalnim vlaknima
Njegova lekovita svojstva najbolje se oslobađaju kada se čen secka, gnječi ili žvaće, jer se tako oslobađaju aktivna sumporna jedinjenja koja putuju kroz organizam i vrše snažan biološki efekat.
