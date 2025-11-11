Slušaj vest

Kada se sezona prehlada i virusa približi, naš organizam zahteva dodatnu podršku. Jedan od najboljih saveznika u tome je beli luk, namirnica koja ne samo da pojačava imunitet, već ima brojne pozitivne efekte po zdravlje srca i krvnih sudova.

Kako beli luk deluje u telu?

Istraživanja pokazuju da redovno konzumiranje belog luka može:

3160.jpg
Foto: screenshot YT/Kanal M RTV

  • zaštititi od prehlade i virusnih infekcija
  • smanjiti krvni pritisak i nivo holesterola
  • poboljšati cirkulaciju i rad srca

Preporučuje se konzumiranje najmanje šest čenova belog luka nedeljno kako bi se maksimalno iskoristili njegovi benefiti.

Efekti belog luka po satu

  • Tokom prvog sata: Luk se razlaže u želucu, obezbeđujući organizmu nutritivne materije.
  • Šest sati nakon jela: Aktivira se proces sagorevanja masti.
  • Sedam sati nakon jela: Deluje antibakterijski i čisti krvotok.

Zdravstvene prednosti belog luka

med beli luk shutterstock_2400626871.jpg
Foto: Shutterstock

Prema magazinu Healthline, beli luk je bogat hranljivim materijama i sadrži aktivna jedinjenja sumpora koja:

  • Jačaju imuni sistem – ekstrakt starog belog luka (AGE) može smanjiti simptome prehlade i gripe. Studije pokazuju da ljudi koji su uzimali AGE dodatke imali su manje dana izostajanja sa posla ili škole i blaže simptome.
  • Snižavaju krvni pritisak – meta-analiza iz 2020. godine pokazala je da dodaci belog luka smanjuju krvni pritisak kod osoba sa hipertenzijom, sa smanjenim rizikom od kardiovaskularnih bolesti od 16-40%.
  • Poboljšavaju nivo holesterola – redovno konzumiranje belog luka može smanjiti loš (LDL) holesterol i povećati dobar (HDL), čime se smanjuje rizik od srčanih oboljenja.

Beli luk je takođe izuzetno hranljiv, sadrži malo kalorija i bogat je:

  • manganom
  • vitaminom B6
  • vitaminom C
  • selenom
  • dijetalnim vlaknima
beli-luk.jpg
Foto: Shutterstock

Njegova lekovita svojstva najbolje se oslobađaju kada se čen secka, gnječi ili žvaće, jer se tako oslobađaju aktivna sumporna jedinjenja koja putuju kroz organizam i vrše snažan biološki efekat.

