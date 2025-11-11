Slušaj vest

Mladalački haos na venčanjima je najnormalnija stvar. Svi misle da će sve biti savršeno, pa naravno da neće. I baš zato ti trenuci postaju najbolja sećanja.

Tako je bilo na venčanju Madelin i Bena Butčera, u crkvi Svetog Franje Ksaverskog u Berimi, Novi Južni Vels, kada je sveštenik - jednostavno zaboravio na prvi poljubac.

Ceremoniju je vodio otac Majkl Hili, smiren, topao, klasičan stari sveštenik koji zna svoj posao. Par je izgovorio zavete, sve je teklo kako treba, obred se završio i sveštenik je već krenuo da se udaljava od oltara.

Ali Madelin je samo podigla glas, pred punom crkvom.

- A poljubac? Prvi poljubac?, pitala je Madelin, dok je čitava crkva već pucala od kikota i iznenađenja.

Tek tada je postalo jasno: otac Hili je potpuno preskočio onu čuvenu rečenicu: "Možete poljubiti mladu".

Okrenuo se, seo nazad za mikrofon, potpuno iskreno i bez ikakvog foliranja.

- Ne očekujete podsetnik za ovako nešto, rekao je sveštenik, pa izazvao novi talas smeha.

- Ajde, učinite što treba, dodao je sa osmehom.

Ben je tada podigao veo, poljubio svoju suprugu, i crkva je eruptirala aplauzom. Taj momenat, koji je trajao samo 37 sekundi, postao je viralan - jer sve što je stvarno i ljudski, uvek pronađe svoj put.

Ova mala nezgoda je podsetnik da najlepši trenuci nikad ne budu savršeni. Uvek su pomalo trapavi, nespretni, smešni. I to je ono zbog čega ih pamtimo.

A otac Hili? Postao je internet miljenik. Čovek koji je zaboravio najromantičniji deo, i time poklonio svima još malo radosti.

(Kurir.rs/ Ona)

