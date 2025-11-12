Slušaj vest

Tarli Silva iz Virdžinije nikada nije mogla da pretpostavi da će jedno bezazleno devojačko veče u Severnoj Karolini potpuno promeniti njen život.

U septembru 2019. godine, dok je sa prijateljicama slavila svoje skorije venčanje, u jednom lokalu je upoznala nasmejanog mladića Džulija i njegovu prijateljicu. Druženje je bilo kratko, ali toliko prijatno da ih je Tarli, gotovo u šali, pozvala na svoje venčanje. Nakon večeri su ostali u kontaktu preko društvenih mreža.

"Poslala sam im sliku pozivnice za venčanje i rekli su da će doći", prisetila se tada 27-godišnja Tarli, napominjući da s Džulijom gotovo da nije ni razgovarala te večeri.

Gost koji je osvojio sve

Na njeno iznenađenje, Džulio i njegova prijateljica zaista su se pojavili na venčanju. Njihova energija i duhovitost brzo su osvojili sve prisutne. Džulio je šarmirao mladinu porodicu, a poseban utisak ostavio je kada je najpre zaigrao s bakom mlade, a zatim i s njenom majkom.

"Svi smo odmah potrčali da se slikamo s njim", ispričala je Tarli kasnije, prisećajući se koliko je gost bio omiljen te večeri.

Uprkos vedroj atmosferi, Tarli i Džulio tada nisu imali gotovo nikakav dublji kontakt. Međutim, život im je uskoro priredio neočekivani obrt.

Brak koji nije potrajao

Samo mesec i po dana nakon venčanja, Tarli i njen tadašnji suprug odlučili su da se raziđu. Oboje su shvatili da su prenaglili i da brak jednostavno nije bio pravi izbor. Do kraja 2019. godine, Tarli i Džulio su ponovo stupili u kontakt – ovog puta putem Snepčeta.

"Ne verujem da je Džulio mislio da sam srećno udata kad mi je poslao poruku, jer smo bili prijatelji na Snepčetu, a kad raskineš s nekim to nekako jasno staviš do znanja", objasnila je Tarli.

Kako se ispostavilo, odmah su pronašli zajednički jezik. Samo nedelju dana nakon prvih poruka, odlučili su da se vide uživo – na dvostrukom sastanku s njegovom sestrom i njenim dečkom.

Nova ljubav i novi početak

Sastanak u Virdžinija Biču bio je prekretnica. Od tada su Tarli i Džulio nerazdvojni. Godinu dana kasnije, verili su se, a u aprilu 2021. izgovorili i sudbonosno „da“. Danas žive srećno i imaju dva sina.

Tarli često razmišlja o tome koliko su neobično počeli njihovu priču:

"Uštedela bih ljudima mnogo boli, vremena i novca da sam jednostavno otkazala svoje prvo venčanje. U svojoj glavi sam mislila da se tako nešto što smo doživeli Džulijan i ja događa samo na filmu. Da sam otkazala svoje prvo venčanje, nikada ne bih otišla na svoje devojačko veče, a moj sadašnji muž i ja se nikada ne bismo upoznali."

Sve se događa s razlogom

Iako su neki osuđivali način na koji su se upoznali, Tarli je uverena da se sve odigralo upravo kako je trebalo.

"Drago mi je što se sve desilo na način na koji se desilo. Mislim da je sve ispalo kako je trebalo, imamo divnu porodicu, sada imamo dva mala dečaka i presrećni smo što smo zajedno", kaže Tarli, ubeđena da ih je sudbina spojila na najlepši mogući način.

Pogledajte video: Ljubavna priča iz Amazonije