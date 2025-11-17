Slušaj vest

Odgajanje dece osamdesetih je bilo potpuno drugačije nego danas - deca su ostajala sama kod kuće, ishrana je bila drugačija, vozili su se bez auto-sedišta... Neke stvari koje su tada bile normalne danas su nezamislive, a neke su čak i kažnjive.

Roditeljstvo 80-ih i danas - nebo i zemlja. Detinjstvo u 80-im i dalje izgleda nekako primamljivo, bez obzira na sve. Čini nam se da su neke ključne stvari bile drugačije, bolje, jednostavnije... Iako shvatamo da je to bilo potpuno drugačije vreme i da je sve što nam se čini lepše zapravo često bilo opasno, ne možemo a da ne osećamo da je tada bilo bolje.

Ali postoje neke stvari koje su roditelji radili 80-ih, a danas su prosto nezamislive. Ovih sedam roditeljskih principa nekada su bili - normalni, a danas bi mnoge šokirali.

1. Sam kod kuće

Osamdesetih godina deca bi se vratila iz škole u praznu kuću. Neka deca su jednostavno bila sama kod kuće celo popodne, učila i sama radila domaći zadatak, pravila nešto za jelo (da, čak i kuvala), a ponekad bi čak i izašla da se igraju. U svakom slučaju, dete bi imalo ključ od stana i radilo bi ono što može, želi, mora. Nije bilo produženih boravaka, a ako nije bilo blizu babe i dede, moralo bi da bude samo ili bi ga pričuvala komšinica.

2. Telesno kažnjavanje

Batina je iz raja izašla. Ne postoji roditelj koji to nije rekao 80-ih. To se govorilo, a rečeno se i radilo - čak i u školi. Takav razvoj situacije garantovao je brzo pridržavanje pravila i pogodovao atmosferi straha jer se verovalo da je strah dobar učitelj, a ni profesija to nije zabranjivala.

Danas znamo da batine povećavju agresiju Foto: Shutterstock

Danas znamo da batine mogu zaustaviti loše ponašanje u trenutku, ali povećavaju agresiju, smanjuju poverenje i uče da jača osoba pobeđuje. Moderne alternative roditeljstva podrazumevaju razgovor, više strpljenja, trenutna poslušnost se zamjenjuje za dugoročnu izgradnju veština. I jako je važno da je tako premda se, nažalost, telesno kažnjavanje danas i dalje praktikuje i vrlo često sklizne čak i u psihičko i fizičko zlostavljanje dece.

3. Emocionalni stoicizam

Osamdesete su bile turbulentne, vesele, šarene, ali nije se mnogo akcenta stavljalo na emocije. Osamdesete nisu bile usmerene protiv emocija, ali je sve bilo fokusirano na "opstanak". Cilj je bio preživeti i krenuti dalje, a to je značilo ignorisanje emocija.

Danas znamo da osećanja na koja ne obraćamo pažnju ne nestaju. Znamo da je samoregulacija važna, imenovanje emocija... Pristup mentalnom zdravlju je potpuno drugačiji, iako nije savršen.

4. Privatnost u kući nije postojala

U mnogim domaćinstvima nije se posvećivalo mnogo pažnje privatnosti dece, tj. deca nisu imala pravo na privatnost. Roditelji su čitali dnevnike da bi znali da li je sve u redu, prisluškivali decu, pretraživali rančeve, ulazili u sobu bez kucanja... Smatralo se da je to odgovornost roditelja.

ilustracija Foto: Mommyshorts

Deca danas žive deo svog života u digitalnim prostorima gde je privatnost nešto sasvim drugo - opasnost može biti prevelika. Nije moguće postići pristup bez privatnosti, a nije preporučljivo sve odluke ostavljati deci. U modernom roditeljstvu se poštuje privatnost, ali i sarađuje sa detetom, obraća pažnja na podešavanja uređaja i slično.

5. Pravila ishrane

Tada se nije mnogo znalo o alergenima, zdravlju creva, ili uticaju na životnu sredinu.

Danas znamo više o ishrani, poremećajima u ishrani, klimi... Porodice jedu na različite načine. Neki ne jedu meso, neki jedu brzu hranu, neki isključivo domaće. Ali o svemu se razgovara sa decom, deca učestvuju u svemu. Osamdesetih je bilo jedi šta ti se stavi na sto i to je to.

6. Opasne navike

Vožnja bez auto-sedišta, duplo više dece u automobilu nego što ima sedišta, bicikli bez kaciga, petarde u dvorištu... Sve je to bilo normalno, jer se nije mnogo znalo o opasnostima i rizicima.

Danas znamo više. Sigurnosni pojasevi, biciklističke kacige, ograde za bazene, sedišta za automobile okrenuta unazad i hiljadu drugih malih navika promenili su statistiku. Prevencija je važna.

7. Objašnjenje "zato što sam tako rekao"

Autoritarno roditeljstvo je nekada bilo sasvim uobičajeno. Dete je moralo da poštuje roditelja, ali ne i obrnuto. Odluke su se donosile bez objašnjenja - svi smo znali za ono roditeljsko "zato što sam ja tako rekao".

Danas se ponašamo drugačije. U redu, u jednom trenutku smo otišli u potpuno drugu krajnost, ali sada se vraćamo na zlatnu sredinu. Želimo decu koja mogu da razmišljaju, postavljaju pitanja i drže se granica bez strogoće. Potrebno je više reči i strpljenja, ali nagrada je mlada osoba koja može da prenese ove veštine u prijateljstva, učionice, život...

VIDEO: Kako su izgledale jaslice 80-ih i 90-ih