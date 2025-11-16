Slušaj vest

Linda, poznata na društvenim mrežama kao "Supruga milionera" živi život iz snova, od skupocene dizajnerske odeće do najekskluzivnijih specijaliteta. Njena priča postala je viralna kada je Lili iz Mančestera, poznata na TikTok kao "kraljica socijalnog nasilja", reagovala na njen dnevni budžet, ne verujući šta gleda.

Linda je dan započela kupovinom "Šanel" torbe vredne 50.000 evra, koju je sama nazvala svojom "dnevnom terapijskom torbom".

"Za jednu torbu potrošila je avans za dve kuće", izjavila je zgranuta Lili.

Zatim je svratila u " Starbaks", gde je piće platila 32 evra. Lili se našalila da je "razočarana što nije kupila ceo kafić". Vrhunac dana bio je odlazak u luksuzni kompleks, za koji je izdvojila 208.000 evra, gde joj je na raspolaganju bio kompletan spektar tretmana, od teretane i saune do masaža i ekskluzivnih spa programa.

Dan je završila dezertom - Matilda tortom od 97 evra i kafom sa 24-karatnim zlatom koja košta skoro 100 evra.

"Ja jedva skupim za običnu krafnu", našalila se Lili, dodajući za zlatnu kafu: "Shvatiš da si siromašan kad ni ne znaš da tako nešto postoji".

Snimak je izazvao lavinu komentara.

"Potpuno različiti svetovi", "Radim 60 sati nedeljno samo da otplatim stan. Mora da je lepo živeti ovako", "Neće dugo ostati milioner ako nastavi ovako da troši", pisali su mnogi.

