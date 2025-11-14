Slušaj vest

Ališa Amira iz Švedske potrošila je oko 120.000 evra na plastične operacije kako bi postala ljudska Barbi i potpuno je neprepoznatljiva. Ova devojka preselila se u Veliku Britaniju kako bi postigla svoju transformaciju.

Imala je brojne operacije i procedure da promeni izgled uključujući veće grudi, rinoplastiku, filere na čelu, oko očiju, obraza, vilice, ali i usne i botoks. Govoreći o svom ekstremnom izgledu na Tviteru, napisala je:

Ališa Amira od devete godine želi da bude Barbika

- Izbrisala sam ko sam nekada bila da bih postala plastična bimbo. Stalno se borim protiv stigme i potrebno je mnogo hrabrosti da ostanete uz svoja uverenja, snove i način života kada se to smatra "kontroverznim". Zanimljivo mi je da se moja uverenja ocenjuje kao kontroverzna, iako su u stvarnosti daleko od toga – tradicionalna su ako ništa drugo - istakla je.

Uvek je bila drugačija

Ališa, koja zarađuje bogatstvo na svom unosnom sajtu OnlyFans, nastavila je:

- Uvek su me privlačile krajnosti i želela sam da izgledam kao k**va. Neki misle da sam ljuta, ali ne žalim zbog operacije. U stvari, volela bih da moje grudi budu još veće u budućnosti. Želim da izgledam što plastičnije i da inspirišem druge devojke da učine isto. Mislim da nikada neću prestati sa operacijom. To je velika čast za mene. Bimbo devojke ne stare, mi samo postajemo sve plastičnije.

Došla iz patrijahalne porodice

Ališa kaže da je želela da izgleda ovako od svoje devete godine nakon što je bila inspirisana likovima iz danske TV emisije Kraljeve devojke. Ali pošto je poticala iz patrijahalne porodice, zadržala je svoj konvencionalni izgled sve dok nije otišla na univerzitet u Kopenhagenu sa 18 godina.

Veruje u plastične operacije

Od tada je počela da modifikuje svoje telo tetovažama, ali je želela da preduzme ekstremnije akcije. Kada je imala 25 godina, uštedela je oko 4.000 evra kako bi mogla da ugradi grudi kako bi povećala svoje grudi.

Ališa veruje da je ukupno potrošila skoro 120.000 evra na plastične i estetske zahvate. Za razliku od njenog sopstvenog odrastanja, ova 31-godišnjakinja kaže da bi podržala svoju decu da žele da se operišu.

- Ako moja ćerka zaista želi velike grudi i sve ostalo, onda bih je odvela dobrom plastičaru - rekla je.

