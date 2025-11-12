Slušaj vest

U pravoslavnim domovima, krsna slava nije samo proslava sveca koji je zaštitnik doma, već i prilika kada se okupljaju generacije, dele radost i čuvaju običaji predaka. Bakina kuhinja, mirisi koji se šire iz rerne i pažljivo pripremljeni kolači odražavaju ljubav i poštovanje prema tradiciji. Upravo jedan takav starinski, sočan kolač – čiji recept prenosimo iz generacije u generaciju – može svakoj domaćici osvetliti obraz na krsnoj slavi, dodajući poseban šarm slavskom stolu i slaveći toplinu doma, vere i porodice.

Sastojci

Za testo:

150 g margarina

150 g šećera

150 g mlevenih oraha

70 g brašna

1/2 praška za pecivo

4 belanca

4 žumanca

Za žutu glazuru:

150 g šećera u prahu

1 kašika vanilin šećera

4 žumanca

Za fil:

100 ml mleka

100 g oraha

100 g margarina

100 g šećera

100 g čokolade

Za posipanje:

100 g mlevenih oraha

Ilustracija Foto: Afis / Digifoodstock / Profimedia

Priprema

Umutite margarin sa šećerom dok ne postane penasto. Postepeno dodajte mlevene orahe, brašno i prašak za pecivo, pažljivo umešavajući sneg od belanaca. Smesu rasporedite u pleh i pecite dok ne dobije lepu zlatno-smeđu boju.

Dok se kora peče, umutite žumanca sa šećerom u prahu i vanilin šećerom. Vruće pečeno testo prelijte ovom glazurom i vratite u rernu još 10–15 minuta da se glazura blago osuši.

Za fil, prokuvajte mleko sa šećerom i čokoladom, a dok je još toplo dodajte orahe i margarin i dobro promešajte. Kada se fil ohladi, premažite ga preko osušene glazure.

Na kraju, kolač pospite mlevenim orasima i ostavite da se potpuno ohladi pre sečenja. Dobijate sočne, bogate kocke koje nestaju s tanjira gotovo odmah

(Kurir.rs/Religija.rs)

