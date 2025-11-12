Starinski kolač koji će biti zvezda svake slavske trpeze: Recept iz bakine sveske koji ne može da ne uspe
U pravoslavnim domovima, krsna slava nije samo proslava sveca koji je zaštitnik doma, već i prilika kada se okupljaju generacije, dele radost i čuvaju običaji predaka. Bakina kuhinja, mirisi koji se šire iz rerne i pažljivo pripremljeni kolači odražavaju ljubav i poštovanje prema tradiciji. Upravo jedan takav starinski, sočan kolač – čiji recept prenosimo iz generacije u generaciju – može svakoj domaćici osvetliti obraz na krsnoj slavi, dodajući poseban šarm slavskom stolu i slaveći toplinu doma, vere i porodice.
Sastojci
Za testo:
150 g margarina
150 g šećera
150 g mlevenih oraha
70 g brašna
1/2 praška za pecivo
4 belanca
4 žumanca
Za žutu glazuru:
150 g šećera u prahu
1 kašika vanilin šećera
4 žumanca
Za fil:
100 ml mleka
100 g oraha
100 g margarina
100 g šećera
100 g čokolade
Za posipanje:
100 g mlevenih oraha
Priprema
Umutite margarin sa šećerom dok ne postane penasto. Postepeno dodajte mlevene orahe, brašno i prašak za pecivo, pažljivo umešavajući sneg od belanaca. Smesu rasporedite u pleh i pecite dok ne dobije lepu zlatno-smeđu boju.
Dok se kora peče, umutite žumanca sa šećerom u prahu i vanilin šećerom. Vruće pečeno testo prelijte ovom glazurom i vratite u rernu još 10–15 minuta da se glazura blago osuši.
Za fil, prokuvajte mleko sa šećerom i čokoladom, a dok je još toplo dodajte orahe i margarin i dobro promešajte. Kada se fil ohladi, premažite ga preko osušene glazure.
Na kraju, kolač pospite mlevenim orasima i ostavite da se potpuno ohladi pre sečenja. Dobijate sočne, bogate kocke koje nestaju s tanjira gotovo odmah
(Kurir.rs/Religija.rs)
