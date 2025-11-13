da li ste znali?

Doktorka otkrila šta nikako ne smete da radite kad idete na babine

Kada novopečena mama i beba izađu iz porodilišta kući, obično svi jedva čekaju da ode da ih posete. To je razumljivo i namera je iskrena, ali je važno uzeti u obzir da je i mami i bebi u prvim danima potreban odmor, a osim toga, nije baš poželjno da beba dolazi u kontakt sa previše ljudi zbog raznih infekcija koje bi mogli da joj prenesu.

Doktorka Pedijatrije dr Lija Rapaport na Instagramu je objavila listu od 10 stvari koje ne preporučuje da gosti rade kada idu na babine odnosno u posetu mami i bebi, i neke su vezane za zdravlje, a neke su jednostavno predlog kao podrška mami.

Ne idite praznih ruku

Prvi je verovatno jedan od najvažnijih, a to je da nikada ne bi trebalo da se pojavljujete praznih ruku. To ne znači da morate da potrošite bogatstvo na novu odeću za bebu, već da razmislite o tome šta bi porodici moglo da bude od pomoći. I ne mora da bude ništa skupo, već topla kafa, skuvan obrok, možda neki lep kućni ogrtač za mamu ili praktična odeća za bebu.

"Novim roditeljima nisu potrebni gosti, već pomoć i podrška", izričita je dr Lija.

Podrška ne treba bebi, već roditeljima

Kada gosti dođu u posetu, oni očigledno žele da vide bebu, ali roditelji su ti koji treba da se brinu o njima.

"Bebe treba da jedu i da provode vreme na grudima svojih roditelja, tako regulišu emocije, izgrađuje bliskost i rastu. Roditeljima je potrebna hrana, uteha i neko ko tiho slaže veš, a da ih to ne pita".

Ne ljubite bebu

Teško je poverovati da još uvek moramo da podsećamo ljude na ovo, ali molim vas, ne ljubite novorođenče kada ga posećujete. Imuni sistem bebe nije u potpunosti razvijen, što znači da je u riziku od infekcije.

Herpes, respiratorni i drugi virusi mogu biti smrtonosni za bebu, zato se sledeći put kada imate novorođenče u naručju fokusirajte na maženje umesto na poljupce.

Ako vas grebe grlo, ostanite kod kuće

Još jednom, bebe su veoma podložne virusima koji možda cirkulišu, pa čak i ako mislite da ste preboleli grip koji ste imali prošle nedelje, verovatno je bolje da novoj mami i bebi date malo prostora pre nego što ih posetite.

"Čak i blaga bolest kod odrasle osobe može dovesti bebu u bolnicu. Sačekajte dok se potpuno ne oporavite", poručuje doktorka.

Ponesite utehu, ne haos

Kada posećujete novorođenče, ne očekujte da novopečena mama obigrava oko vas. Potrudite se da sa sobom donesete osećaj smirenosti i nemojte donositi haos.

"Nemojte da dozvolite da vaša deca trče po kući. Ne dovodite svoju decu osim ako ste prvo pitali novopečenu mamu za to", savetuje dr Rapaport.

Držanje bebe najčešće nije pomoć koja mami treba

Da, bebe su preslatke, ali sedenje na kauču držeći bebu u rukama nije baš pomoć koja je mami potrebna. Malo vidite bebu i pomazite je, a onda budite zaista od pomoći - "operite flašice, uključite mašinu za veš i recite roditeljima da se sjajno snalaze".

Ne delite neželjene savete

Buduće mame već u trudnoći počinju da dobijaju neželjene savete sa svih strana, a to se samo utrostruči kada se beba rodi.

"Svet se promenio otkako ste dobili bebu. Dozvolite roditeljima da pronađu svoj ritam bez komentarisanja", poručuje pedijatrica.

Podržite, ne kontrolišite

Umesto da osuđujete, bolje je da novoj mami stavite do znanja da ste tu za nju kad god joj je potrebno. Na taj način, ona će se osećati podržano i veća je verovatnoća da će se osloniti na vas za savet kada joj je najpotrebniji.

Saveti za bake i deke

"Odvojite trenutak da podržite svoje dete, ali i kritički razmislite o tome kako najbolje možete da podržite novopečenu majku. Ono prolazi kroz ogromnu promenu, fizički i emocionalno. Najbolji način da volite svoje unuče je da nju podržite dok prolazi kroz to", zaključuje.

