Svi imamo omiljene komade odeće kojima se uvek vraćamo, poput mekanog, vunenog džempera kom se vraćamo kad temperature padnu, udobnog grudnjaka koji se ne nazire ispod majice ili klasične bele košulje u kojoj znamo da ćemo izgledati spektakularno u svakoj prilici.

Zato ih nosimo često, pa ih zbog toga i češće peremo, a oni se brže "troše", pa je pravilno održavanje ključno da bismo im produžili vek. Međutim, ubacivanje nekih komada u mašinu za veš zajedno sa ostalim stvarima može da dovede do toga da se zauvek oprostimo od omiljene odeće...

Zato rukujte njima vrlo oprezno, a u slučaju određenih tkanina bolje je oprati ih "na ruke".

1. Kašmir i vuna

Puloveri i kardigani od kašmira ili vune lako mogu da se skupе, deformišu ili izgube mekoću ako završe u veš-mašini. Najsigurnije je da ih operete ručno u hladnoj vodi, nekim blagim deterdžentom. Nakon pranja ih nemojte stiskati dlanovima da se oslobodite vode, već ih pažljivo ocedite peškirom i položite da se osuše na ravnoj površini.

Džemperi od vune i kašmira nikako ne smeju u mašinu Foto: Profimedia

2. Svila

Svilene tkanine zahtevaju posebno pažljivo rukovanje. Iako etikete često preporučuju hemijsko čišćenje, svilu možete oprati i kod kuće, ali ručno, u hladnoj vodi sa blagim sredstvom za pranje. Sušite je tako što ćete je položiti na peškir, daleko od direktne toplote i sunca, kako ne bi izbledela.

3. Strukturisana odeća

Sako, komplet odelo, plisirana suknja ili bilo koji komad sa postavom i naramenicama mogu izgubiti oblik ako ih perete u mašini. Ovakvu odeću uvek je bolje prepustiti profesionalcima i odneti na hemijsko čišćenje, jer će ih stručnjaci očistiti bez oštećenja oblika i materijala.

Sako nikako ne perite u mašini Foto: Profimedia

4. Odeća s ukrasima

Komadi sa šljokicama, perlicama, kamenčićima ili vezenim detaljima nikako ne podnose centrifugu. Ukrasni elementi mogu da otpadnu, zapetljaju se ili oštete druge stvari. Perite ih ručno, u mlakoj vodi sa malo blagog deterdženta, i nikada ih ne cedite, samo ih lagano osušite tapkajući peškirom.

5. Grudnjaci

Kopče i žice na grudnjacima lako mogu da se zakače za druge komade ili da se deformišu tokom pranja. Perite ih ručno u hladnoj vodi i izbegavajte sušenje na direktnom suncu. Nikada ih ne kačite za bretele , već ih položite ravno da se osuše i sačuvaju oblik.

Grudnjaci su takođe vrlo osetljivi Foto: Profimedia

6. Odeća od kože

Prava koža i voda nikada nisu dobar spoj. Pranje u mašini može trajno da uništi strukturu i teksturu kože. Ako se zaprlja, obrišite površinu mekanom vlažnom krpom ili maramicom za bebe, a veće fleke prepustite stručnjacima za održavanje kože.

7. Somot i pliš

Odeća od somota i pliša lako gubi sjaj i teksturu ako se pere u mašini. Vlakna mogu da se izravnaju ili zalepi prašina i dlačice. Najbolje je da ih osvežite parom ili ručno prebrišete vlažnom krpom. Za dublje čišćenje, koristite četku s mekim vlaknima ili hemijsko čišćenje.

