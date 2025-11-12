Slušaj vest

Ako želite da znate ko će vam izjaviti ljubav posle prve runde, a ko će vas iskritikovati do suza, zavirite u vodič kroz „pijani“ horoskop.

OVAN

„Ajmo sad odmah u teretanu!“ – nešto je što bi pijani Ovan lako mogao da kaže, čak i ako inače jedva ustaje s kauča. Kad se napiju, vole takmičenja u sklekovima ili obaranju ruku – da pokažu svoju nadmoćnu snagu (čak i ako je nemaju). Ovnovi žive kroz svoje tijelo, a kad im alkohol otupi osećaj bola, osećaju se kao da su dobili supermoći kojima mogu da izraze sve svoje emocije kroz pokret. Nažalost, te moći nestaju sa svakom molekulom alkohola koju probave, a ostaju samo glavobolja i upala mišića. S velikom snagom dolazi i velika mamurluk.

BIK

Krene s jednom čašom, pa još jednom, pa naruči još rundu, pa još jednu. Odjednom si pijan, a tvoj Bik prijatelj mirno sedi kao da ništa nije popio. Bikovi imaju mnogo dostojanstva (zahvaljujući Veneri) i teško ih je učiniti smešnima – čak i kad se ponašaju kao potpune budale. Nakon duge večeri promišljenog uživanja (u duhovitim dosetkama i desertima, naravno), Bik će se ustati i posrnuti – ali graciozno – i tada ćeš shvatiti: „Vau, on je zapravo totalno pijan.“ Još jedna stvar koju rade bolje od drugih.

BLIZANCI

Blizanci su programirani da šire informacije, ne da ih čuvaju. Dakle, kad alkohol još dodatno spusti njihove ionako niske kočnice prema ogovaranju, tračevi se prolijevaju posvuda. Za njih je alkohol društveni sport: povezuju se kroz razgovor i razmenu mišljenja. A koja je bolja prilika za povezivanje od deljenja svežih tajni – ili kontroverznih mišljenja koja inače zadržavaju za sebe? Posledice neka idu dođavola; ionako znaju da se mogu izvući pričom sutradan.

RAK

Ispod rakove oklopne grubosti krije se meka, emotivna jezgra koju vidi samo njihov najuži krug. No alkohol može privremeno da skine taj oklop i otvori brane osećanja – što obično znači suze. Nije bitno koja je emocija u pitanju, ona će poteći kao morska voda iz njihovih očiju. Čak i ako su srećni, razigrani ili samo preplavljeni doživljajima, bez svojih odbrambenih mehanizama spremni su sve da isplaču. Samo se pripremi da sutradan glumiš da nisi video njihovu ranjivost.

LAV

Svetla, kamera, pijanstvo! Lav može od kupatila napraviti pozornicu – i ako je to mesto gde nastupa te večeri, odradiće ga kao da je u Karnegi holu. Bilo da peva karaoke, drži pijane zdravice ili se suočava s onima koji su mu nekad naudili – nije važno. Pijani Lav želi trenutak vredan Instagrama. Čućeš duhovite replike, glumačke naglaske različite tačnosti i možda premijeru njegovog „novog brenda“. Sve to za cenu nekoliko koktela.

DEVICA

Sreća je što Device nisu zle, jer znaju sve tvoje slabosti. Kad te kritikuju, to zapravo rade jer ti žele pomoći – njihova je misija da srede svet po svojim visokim standardima. No kad popiju, postaju brutalno iskrene. Bilo da se radi o tvom životopisu ili outfitu, Devica će ti reći tačno šta ne valja. I kroz vatru njene alkoholom potaknute kritike, bićeš – pročišćen. Amen.

VAGA

„Volim te!!!“ – rečenica je koju će pijana Vaga izgovoriti čim popije prvu čašu. Vage su sve o ljubavi – u svim oblicima – i već nakon jedne čaše vina mogu novog poznanika proglasiti najboljim prijateljem. One žele da se svi osećaju dobrodošlo i teže ravnoteži (vidi: vaga). Očekuj ih kako vode krug zdravica, gde svako dobija svoj trenutak priznanja. Najbolji deo? Svaki govor završava – još jednim pićem.

ŠKORPIJA

A nagradu za najviše seksi pogleda pod uticajem alkohola dobija... Škorpija. Njihova reputacija kao najseksualnijeg znaka često se shvata previše doslovno – zapravo, oni su znak same želje. Ako im se neko sviđa, njihovi suptilni flertovi postaju očigledniji nakon druge ili treće čaše. U trijeznom stanju dobro čuvaju svoj gard, ali kad zidovi padnu, vidiš koliko zapravo žude za pažnjom i ljubavlju (što je, da se razumemo, sasvim opravdano). Verovatno ćeš ih pronaći kako vise o svojoj simpatiji u uglu, smeju se svakoj šali i koriste onaj legendarni „dodir po ramenu“ koji – kad ga oni izvedu – uvek upali.

STRELAC

Strelci su i trijezni veseli partijaneri, a alkohol ih samo dodatno razigra. To su fizički tipovi, pa će te povući na plesni podijum gde će izvoditi koreografiju koju su možda (a možda i nisu) vežbali u svojoj sobi. Oni su klasni klovnovi Zodijaka i ne boje se da izgledaju smešno – što obično znači da zapravo plešu odlično. Kad imaš srce i dušu pop zvezde, ne treba ti savršena tehnika.

JARAC

Naravno da se Jarčevi znaju napiti kad žele, ali čak i tada ostaju sabrani i profesionalni – jer duboko u sebi žele biti spremni ako slučajno nalete na Mišel Obamu (nikad ne znaš). Jarčevi se oblače za posao koji žele, a kad piju, postaju „poslovno pijani“ – dovoljno da bi prošli prvi krug intervjua u advokatskoj kancelariji. Jesu li ikad stvarno pijani? Da, ako pitaš treba li da voze kući. Ali duhovno i astrološki? Ne. Ne, nisu.

VODOLIJA

Pijana Vodolija bi sada htela da je svi slušaju! Jer upravo će rešiti klimatske promene, nejednakost u prihodima i kulturu u celini – samo ako je saslušaš. Vodolije i trijezne misle da su uvek u pravu (nuspojava genijalnosti), a kad popiju, prelaze u kampanjski način rada i spremne su da se raspravljaju sa svakim ko se ne slaže. Koliko će ti večer biti zabavna – zavisi od toga koliko se slažeš s njima.

RIBE

Ribe će na svakoj zabavi pronaći najudaljeniji kutak i tamo se smestiti. Prate „vibre“ kao što listovi prate svetlost i prirodno gravitiraju prema najdubljim razgovorima, najboljoj hrani i najugodnijoj energiji. Ribe su znak opijenosti (u svakom smislu te reči), a njihova urođena empatija i intuicija već su po sebi povišeno stanje svesti. Ukratko, kad su pijane – kao da su i „high“. I mogle bi ti promeniti život – ako im to dozvoliš.

