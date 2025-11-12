Slušaj vest

Britanska tiktokerka Britani Miler, koja ima više od tri miliona pratilaca na Tiktoku, šokirala je javnost nakon što je priznala da je slagala da boluje od raka. Sada 29-godišnja Miler iz Istočnog Saseksa objavila je snimak izvinjenja na društvenim mrežama, nakon što je njena obmana ponovo dospela u javnost.

Lagala da ima rak i pokrenula humanitarnu akciju

Kako pišu britanski mediji, Britani je još 2017. godine izmislila da boluje od trećeg stadijuma karcinoma želuca, a čak je i njena prijateljica pokrenula humanitarnu kampanju putem interneta kako bi se prikupljala sredstva za njeno "lečenje".

Tri godine kasnije, 2020. godine, Britani je proglašena krivom za prevaru i osuđena na uslovnu kaznu od 12 meseci, uz obavezu da plati odštetu.

Bivša prijateljica influenserke ispričala je za medije da je Miler tada zamolila prijatelje da dele stranicu za donacije i da je sve izgledalo uverljivo:

"Mnogo njenih pratilaca sada veruje da je ona divna osoba, a ne znaju da je nekada lagala o raku. To je zaista strašno. Mnogi od njih imaju članove porodice koji se bore sa tim, a ne znaju da podržavaju osobu koja je lagala o tako teškoj bolesti", rekla je bivša prijateljica.

Izvinjenje uz suze i opravdanje mentalnim problemima

U videu koji je objavila na Tiktoku, Britani se rasplakala i tvrdila da "nije imala zle namere" i da "nije uzela ni funtu" sa lažne stranice za donacije.

"Žalim zbog svega. Bila sam u strašnom mentalnom stanju, depresivna, zbunjena, izgubila sam posao i partnera. Nisam to uradila da bih prevarila ljude, već zato što sam želela da zadržim bliske osobe oko sebe", rekla je ona.

Miler tvrdi da je u tom periodu patila od teške depresije i suicidalnih misli, te da danas pokušava da "bude najbolja verzija sebe".

"Iz ove greške sam naučila mnogo. Oprostila sam sebi jer znam da tada nisam bila dobro. Ovo nije bila dugoročna prevara, već očajnički čin osobe koja se borila sama sa sobom", izjavila je influenserka.

Britani Miler Foto: TikTok/brittanyhm

Javnost ne veruje u opravdanja

Iako je Britani pokušala da objasni svoje postupke, javnost nije blagonaklono reagovala.

Klikom na link pročitajte priču oca koji je uspeo da pobedi rak u četvrtom stadijumu.

Mnogi smatraju da ne postoji opravdanje za laganje o teškoj bolesti, naročito jer se mnogi ljudi svakodnevno bore sa stvarnim dijagnozama. Na društvenim mrežama pojavili su se brojni komentari u kojima se osuđuje njeno ponašanje, a pojedini korisnici tvrde da je pokušala da briše negativne komentare ispod svojih objava.

Novi skandali i optužbe

U poslednje vreme, Miler se suočila i sa novim napadima, neko ju je anonimno prijavio za zlostavljanje dece, što je, kako tvrdi, odmah odbačeno nakon provere.

"Ne mogu da verujem koliko ljudi mogu biti okrutni. U redu, kritikujte mene, ali ostavite moju decu na miru. Oni su nevini, srećni i zdravi", rekla je Britani u videu.

Težak slučaj zloupotrebe poverenja

Ovaj slučaj izazvao je burne reakcije u javnosti jer se postavlja pitanje koliko su granice influensera danas pomerene zarad pažnje i popularnosti.

Laganje o raku ne samo da urušava poverenje pratilaca, već i vređa ljude koji se zaista bore sa ovom teškom bolešću. Iako se Britani Miler danas izvinjava i tvrdi da je "druga osoba", mnogi smatraju da se ovakva vrsta prevare ne može tek tako opravdati.

(Kurir.rs/ Ona)

