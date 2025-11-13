Da li je bolje koristiti drvenu ili plastičnu dasku za sečenje? Evo šta kažu stručnjaci za bezbednost hrane
Kad dođe vreme da se seckaju povrće ili meso, koju dasku u kuhinji radije koristite — drvenu ili plastičnu?
Iako mnogi kuvari imaju svoje favorite, stručnjaci za bezbednost hrane kažu da nijedna nije automatski bolja ili čistija. Ključ je u načinu održavanja.
„I drvene i plastične daske su bezbedne i dugotrajne ako se pravilno održavaju,“ kaže Melisa Vakaro iz Nacionalne asocijacije za zdravstvenu zaštitu. Dakle, nije stvar u materijalu, već u tome koliko pažljivo čistite dasku — naročito kada prelazite sa sirovih na gotove namirnice.
Prema pravilima američke Uprave za hranu i lekove (FDA), svaka daska mora da se opere, ispere, dezinfikuje i osuši posle svake upotrebe. Plastične daske možete prati u mašini za sudove, dok se drvene nikako ne smeju potapati — mogu da se iskrive i upiju vlagu.
Za dezinfekciju se preporučuje razblaženi izbeljivač za plastiku, a sirće za drvo (mada sirće ne ubija sve bakterije, već samo delimično dezinfikuje).
Kada je vreme za zamenu kuhinjske daske?
Ako je daska izgrebana i puna useka koje ne možete temeljno očistiti, vreme je da je zamenite. „U tim udubljenjima mogu da se zadrže opasne bakterije,“ upozorava Vakaro. Kod plastike postoji još jedan rizik — sitne čestice plastike mogu se vremenom odvojiti i završiti u hrani.
„Zato restorani često koriste plastične daske — lakše ih je očistiti i zameniti,“ dodaje prehrambeni naučnik Brajan Kuok Li.
Zaključak? Birajte ono što se vama više sviđa, ali redovno čistite, proveravajte i — kad dođe vreme — bez griže savesti zamenite staru dasku novom.
Prednosti i mane drvene i plastične daske za sečenje: šta je bolje?
Kad birate dasku za sečenje, verovatno se dvoumite između drvene i plastične. Iako obe imaju svoje prednosti i mane, najvažnije je da ih pravilno održavate — jer higijena ne zavisi od materijala, već od načina upotrebe.
Prednosti drvenih dasaka
- Ne grebu se lako kao plastične
- Manje istupljuju noževe (osim bambusovih koje mogu biti tvrde)
- Dugotrajnije su uz pravilnu negu
- maju prirodna antimikrobna svojstva
- Mogu se obnoviti brušenjem ako se oštete
Mane drvenih dasaka
- Zahtevaju redovno premazivanje mineralnim uljem
- Upijaju mirise i boje
- Teže su od plastičnih
- Ne smeju se prati u mašini za sudove
Prednosti plastičnih dasaka
- Lakše su i jednostavne za rukovanje
- Otporne na vlagu i pogodne za mašinsko pranje
- Pristupačnije su cenovno
- Ne upijaju vodu ni sredstva za čišćenje
Mane plastičnih dasaka
- Lako se izgrebu i oštete
- Mogu se istrošiti brže od drvenih
- U dubokim usecima se mogu zadržati bakterije
- Postoji rizik od otpuštanja mikroplastike u hranu
Bez obzira na to koju dasku koristite, najvažnije je da je redovno perete, dezinfikujete i ostavite da se potpuno osuši. Tako ćete sačuvati i zdravlje i kvalitet pripreme hrane.
(Kurir.rs/Lepa&Srećna)
