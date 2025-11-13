Slušaj vest

Kad dođe vreme da se seckaju povrće ili meso, koju dasku u kuhinji radije koristite — drvenu ili plastičnu?

Iako mnogi kuvari imaju svoje favorite, stručnjaci za bezbednost hrane kažu da nijedna nije automatski bolja ili čistija. Ključ je u načinu održavanja.

„I drvene i plastične daske su bezbedne i dugotrajne ako se pravilno održavaju,“ kaže Melisa Vakaro iz Nacionalne asocijacije za zdravstvenu zaštitu. Dakle, nije stvar u materijalu, već u tome koliko pažljivo čistite dasku — naročito kada prelazite sa sirovih na gotove namirnice.

Prema pravilima američke Uprave za hranu i lekove (FDA), svaka daska mora da se opere, ispere, dezinfikuje i osuši posle svake upotrebe. Plastične daske možete prati u mašini za sudove, dok se drvene nikako ne smeju potapati — mogu da se iskrive i upiju vlagu.

Za dezinfekciju se preporučuje razblaženi izbeljivač za plastiku, a sirće za drvo (mada sirće ne ubija sve bakterije, već samo delimično dezinfikuje).

Kada je vreme za zamenu kuhinjske daske?

Ako je daska izgrebana i puna useka koje ne možete temeljno očistiti, vreme je da je zamenite. „U tim udubljenjima mogu da se zadrže opasne bakterije,“ upozorava Vakaro. Kod plastike postoji još jedan rizik — sitne čestice plastike mogu se vremenom odvojiti i završiti u hrani.

„Zato restorani često koriste plastične daske — lakše ih je očistiti i zameniti,“ dodaje prehrambeni naučnik Brajan Kuok Li.

Zaključak? Birajte ono što se vama više sviđa, ali redovno čistite, proveravajte i — kad dođe vreme — bez griže savesti zamenite staru dasku novom.

Prednosti i mane drvene i plastične daske za sečenje: šta je bolje?

Kad birate dasku za sečenje, verovatno se dvoumite između drvene i plastične. Iako obe imaju svoje prednosti i mane, najvažnije je da ih pravilno održavate — jer higijena ne zavisi od materijala, već od načina upotrebe.

Prednosti drvenih dasaka Ne grebu se lako kao plastične

Manje istupljuju noževe (osim bambusovih koje mogu biti tvrde)

Dugotrajnije su uz pravilnu negu

maju prirodna antimikrobna svojstva

Mogu se obnoviti brušenjem ako se oštete Mane drvenih dasaka Zahtevaju redovno premazivanje mineralnim uljem

Upijaju mirise i boje

Teže su od plastičnih

Ne smeju se prati u mašini za sudove Prednosti plastičnih dasaka Lakše su i jednostavne za rukovanje

Otporne na vlagu i pogodne za mašinsko pranje

Pristupačnije su cenovno

Ne upijaju vodu ni sredstva za čišćenje

Mane plastičnih dasaka

Lako se izgrebu i oštete

Mogu se istrošiti brže od drvenih

U dubokim usecima se mogu zadržati bakterije

Postoji rizik od otpuštanja mikroplastike u hranu

Bez obzira na to koju dasku koristite, najvažnije je da je redovno perete, dezinfikujete i ostavite da se potpuno osuši. Tako ćete sačuvati i zdravlje i kvalitet pripreme hrane. Pročitajte i koji simptomi ukazuju na rak štitne žlezde.

