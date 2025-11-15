Slušaj vest

Postoji trenutak u životu svake žene kada prestane da juri ljubav i počne da razume sebe. Kad shvati da nije stvar u tome kada će doći onaj pravi, već da li je ona postala osoba koja zna šta želi, šta zaslužuje i šta više nikada neće pristati da trpi.

Upravo o tome govori Alison Bulman, terapeutkinja iz Njujorka, koja je ljubav pronašla tek u četrdesetoj, i danas savetuje druge kako da to urade bez straha, forsiranja i samoprezira.

Godinama su mi venčanja bila i lepa i gorka. Dok sam gledala prijatelje i rodbinu kako se zavetuju na večnu ljubav, uvek bi mi prošla ista misao: kad će doći moj red? Sedela sam sama, posle tridesete, dok su se buketi redom nizali - i nisam mogla da ne osetim blagu zavist, pomešanu sa tugom.

Sve se promenilo na venčanju moje starije sestre. Imala je 45, zračila je srećom dok je hodala ka svom mužu, a ja sam u 40. godini prvi put pomislila: ako ona može, mogu i ja. Umesto zavisti, osetila sam nadu.

Taj trenutak bio je prekretnica. Shvatila sam da ljubav nije nagrada za srećne, niti privilegija za one koji imaju više sreće nego razuma. Ljubav je svima dostupna, ali samo kad prestanemo da je jurimo kao plen i počnemo da živimo kao ljudi koji su već dovoljno vredni da je prime.

Moj zavet sebi bio je jednostavan: neću više da se poredim. Biću srećna zbog drugih i verovaću u svoje vreme. Samo nekoliko dana kasnije, u moj život je ušao Vinćenzo, čovek zbog kog sada tačno znam koliko je bitno da prvo pronađemo sebe.

1. Zaboravite aplikacije

Kao i većina, i ja sam godinama gubila vreme na dating aplikacijama. Dopisivanja bez hemije, nestajanja bez objašnjenja, beskrajna razočaranja. Svaki "ghosting" ostavljao je osećaj da možda ja nisam dovoljno nešto - lepa, mlada, zanimljiva.

Onda sam obrisala sve aplikacije. Bez drame, bez poslednjeg pokušaja. I odlučila da verujem da život ima bolji plan za mene od algoritma.

2. Upoznajte sebe

Pre nego što nađete ljubav, morate da raščistite sa sobom. Meni je u tome pomogla knjiga Calling in the One - surov vodič kroz samopoznaju. Shvatila sam da su me moji strahovi od ranjivosti i osećaj da "nisam dovoljna" sabotirali u svakoj vezi. Ljubav ne dolazi dok ne raščistimo prostor u sebi za nju.

3. Radite ono što volite

Prestala sam da tražim partnera i počela da živim ono što volim. Umesto večera iz obaveze i dopisivanja bez smisla, išla sam na radionice komunikacije, jogu, druženja s ljudima koji me inspirišu. Vincenza sam upoznala upravo na jednom takvom okupljanju.

4. Zamislite ono što želite

Napravila sam tablu želja. U njenom centru bila je ilustracija para koji se gleda u oči, grejući ruke nad malim plamenom. Iznad njih, mesec i anđeo. Za mene, to je značilo strast i duhovnu bliskost.

Kada sam Vinćenzu pokazala tu sliku, nije rekao ništa. Mislila sam da sam pogrešila što sam bila otvorena. Ali za Božić mi je poklonio drveno srce koje je sam isklesao, sa tom istom slikom urezanom na prednjoj strani. Na poleđini je pisalo:

- Naše putovanje biće posebno ako ga pređemo zajedno.

5. Verujte bez sumnje

Najvažnije što sam naučila bilo je da ljubav dolazi kad prestanete da sumnjate da je zaslužujete. Mnoge žene u četrdesetim veruju da je za njih kasno. Nije. Ja sam svog čoveka srela tek kad sam naučila da verujem da ga već imam - negde, na putu ka meni.

6. Uživajte u sebi

Pre nego što me iko zavoleo, morala sam da zavolim sebe. Počela sam da idem sama na večere, u muzeje, šetam po gradu, kupujem sebi cveće. Nije to bila poza, nego odluka. I tada se sve promenilo. Kad naučite da uživate sami sa sobom, vaša energija se promeni - postane topla, lagana, magnetna.

Biće dana kad ćete misliti da ste pogrešni, da kasnite, da vam ništa ne ide. A onda će doći trenutak kad će sve stati na svoje mesto i shvatićete da ste sve vreme bili na pravom putu.

Prava ljubav nije slučajnost. To je posledica vere, samopoštovanja i spremnosti da ostanete otvoreni - čak i kad vas je život već nekoliko puta zatvorio.

(Kurir.rs/ Ona.rs)

