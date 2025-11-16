Slušaj vest

Video koji je snimio danski vrtićTinghøj Vuggestue & Børnehave osvojio je internet i podsetio mnoge na jednostavne radosti detinjstva. Snimak prikazuje grupu dece koja stoje ispred bare, smeju se, navijaju i uglas viču ime svog prijatelja koji se sprema da sledeći skoči u blato.

Video je izvorno objavljen na Fejsbuk stranici vrtića, a do sada je prikupio više od 2,8 miliona pregleda, hiljade komentara i lajkova iz celog sveta.

U komentarima mnogi ističu da je upravo ovakva igra ono što današnjem detinjstvu često nedostaje - sloboda, spontanost i veselje bez tehnologije i ograničenja. Snimak prikazuje decu koja bez straha istražuju svet oko sebe, prljaju se i uče kroz igru, dok ih vaspitači podstiču da budu radoznali i slobodni.

Deca najbolje uče kroz igru i slobodno istraživanje u prirodi

Vrtić Tinghøj Vuggestue & Børnehave smešten je u gradiću Ringeu u Danskoj i poznat je po toplom, porodičnom pristupu. U njemu borave deca od jedne do šest godina, a naglasak je na individualnom pristupu i stvaranju sigurnog okruženja u kojem se svako dete oseća viđeno i podržano. Vaspitači veruju da deca najbolje uče kroz igru, slobodno istraživanje i svakodnevni kontakt s prirodom.

Iako vrtić ne navodi tačno koliko vremena deca provode napolju, u Danskoj je uobičajeno da su mališani veliki deo dana na otvorenom, bez obzira na vremenske uslove. Deca se svakodnevno igraju u dvorištu, šumi ili na obližnjim livadama, a vaspitači ih podstiču da se povežu s prirodom i slobodno istražuju svoje okruženje.

Takav pristup nije karakterističan samo za Dansku. Slična praksa postoji i u Norveškoj, Švedskoj, Finskoj i Nemačkoj, gde su tzv. šumski vrtići (forest kindergartens ili Waldkindergartens) vrlo popularni. U tim ustanovama deca većinu dana provode na otvorenom, uče o biljkama i životinjama, istražuju teren, penju se, grade i sarađuju međusobno. Istraživanja pokazuju da takav način odgajanja podstiče samostalnost, otpornost, motorički razvoj i emocionalnu stabilnost dece.

VIDEO: Da li je detetu bolje u vrtiću ili kod bake i deke: