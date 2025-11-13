Slušaj vest

Zima bez mirisa sarme teško da može da se zamisli! I dok svaka domaćica tvrdi da baš njen recept nema premca, jedno je sigurno – prava sarma počinje od idealno kiselog kupusa. Dobra vest je da vam za to više ne treba ni bure ni dani čekanja! Uz nekoliko jednostavnih koraka, kupus možete ukiseliti brzo, lako i bez greške.

Brza metoda – kupus spreman za sarmu za 48 sati

Foto: Galina Tolochko / Alamy / Profimedia

Najpre odstranite spoljašnje listove i izdubite koren glavice kupusa. U udubljenje sipajte malu šoljicu sirćeta i kašiku soli, pa nežno protresite kupus kako bi se sve ravnomerno rasporedilo. Zatim ga stavite u kesu i ubacite u zamrzivač na dva dana.

Kada ga izvadite i ostavite da se potpuno odmrzne, dobićete savršeno mekan, prijatno kiseo kupus – baš onakav kakav treba za motanje savršene sarme!

Mastan kiseli kupus prava je gurmanska zimnica Foto: Shutterstock

Pojednostavljena tradicionalna metoda

Ako ste verni starinskom ukusu, postoji i brži način tradicionalnog kišeljenja. Nakon što očistite kupus i izdubite koren, pospite so u sredinu glavice i smestite je u veću posudu. Pored nje dodajte krišku hleba – ona ubrzava prirodnu fermentaciju.

Foto: Twitter/@dubokojemore

Kupus prelijte vrelom, umereno posoljenom vodom (pazite da ne preterate sa solju), poklopite i ostavite na toplom mestu. Već za nekoliko dana, najviše pet, imaćete odlično ukiseljen kupus spreman za zimsku trpezu.

