Slušaj vest

Da li su nokti umetnost, luksuz ili samo sada već skupa obaveza? Nakon što je manikirka Sanja Vukoje izjavila da je njen najskuplji rad koštao 300 evra, društvene mreže zapalile su se raspravama, šalama i ozbiljnim ekonomskim analizama.

U podkastu "Tajne lavirinta" manikirka Sanja Vukoje je otvoreno govorila o cenama svojih usluga i pristupu poslu, naglasivši da je reč o zanatu koji je, prema njenim rečima, i dalje duboko potcenjen. Sanjina izjava završila je na TikToku, gde su se komentari nizali neviđenom brzinom.

"Moji najskuplji noktisu na početku bili 100, pa 150, 200 i na kraju su došli i do 300 evra. Dakle, imala sam VIP termine. Ljudi moraju da ukapiraju da ovo nije šala. Ovo je umetnost, to je luksuz. Znači, ti namirnice da se prehraniš u toku dana moraš da kupiš, ali nokti su čist luksuz, kao i sve ostalo. Ako neko može šminku da naplati 100 evra i skine to istog dana i da to može da vredi, zašto jedni nokti koji mogu da traju četiri nedelje... Ti jednoj ženi daš četiri nedelje da ona bude mirna i da ne razmišlja. Znači, skineš joj jednu brigu, što se kaže, sa vrata, da može da ne razmišlja da li će da joj se slomi, okrzne boje i kad pere sudove i kada bilo šta radi, uvek je spremna za svaku priliku. Mislim da je to potcenjeno. Naša profesija je generalno jako potcenjena."

Upravo ovu rečenicu korisnici su dočekali lavinom reakcija od podrške, preko čuđenja, pa sve do sarkastičnih opaski.

Luksuz ili preterivanje?

Na TikToku su se brzo formirala dva tabora. Jedan deo publike smatrao je da je cena potpuno neprimerena lokalnim primanjima. Tipičan komentar jednog korisnika glasi:

"Za 300 evra očekujem nokte koji rade prekovremeno i šalju decu u školu."

Sličan ton imala je i druga reakcija:

"Za te pare ja sredim ceo stan i ostane mi za ručak."

Ovaj talas nezadovoljstva pratio je najveći broj komentara, a najčešće zamerke odnosile su se na nesrazmeru između luksuza i realne platežne moći. Mnogi korisnici isticali su da je manikir svakako lepa navika, ali ne i nešto što bi, po njihovom mišljenju, smelo da košta kao avio-karta.

Drugi su problem videli u samom poređenju sa šminkom:

"Šminka za 100 evra traje jedan dan jer tako treba. Nokti za 300 evra? To je nova dimenzija."

Ipak, nije sve negativno

Iako je kritika bila glasnija, nije nedostajalo ni komentara koji su branili manikirku. Jedan pratilac je poručio:

"Ako neko ume da radi i ima klijentkinje koje žele da plate, sve je u redu. To je tržište."

Drugi su isticali da se kvalitet, trud i tehnika često potcenjuju, te da se u svakom zanatu, pa i manikiru, pronalaze usluge različitog ranga od osnovnih do luksuznih.

(Kurir.rs/ Blic žena)

VIDEO: Kako da sami skinete gel lak uz pomoć aceton