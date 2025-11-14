Slušaj vest

Nekada najpoznatija zvezda filmova za odrasle, Džena Džejmson (51), odlučila je da okrene potpuno novu stranicu u životu. Nakon burnih decenija u centru skandala i reflektora, Džejmson je na društvenim mrežama otkrila da se – krsti.

U emotivnom videu objavljenom na Instagramu, bivša glumica izgovara reči "Menjam stranu“, dok u opisu ističe da napušta svoj nekadašnji imidž i posvećuje se veri.

“Nakon godina u kojima sam bila poznata po svom telu i grehu, dolazi vreme za krštenje i pomaganje drugima da pronađu Isusa”, napisala je. Uz objavu je dodala i jasnu poruku pratiocima: “Otvorite Bibliju, nećete zažaliti.”

Novo poglavlje u životu

U razgovoru za The New York Post, Džejmson je dodatno pojasnila svoju odluku rekavši kako sada otvoreno i ponosno govori o svom hodu s Isusom Hristom.

“Objavljivanje moje ljubavi prema njemu otvara oči mnogima da shvate da nisu nepopravljivi”, istakla je.

Njena objava ubrzo je izazvala lavinu reakcija. Brojni obožavatelji su pohvalili njenu odluku da stavi duhovnost ispred slave, a komentari podrške počeli su da se nižu.

“Tako sam ponosna na tebe, devojko! Nastavi da deliš Božju ljubav”, napisala je jedna pratiteljka. “Isus će ti pomoći... molim se za tvoju snagu”, dodao je drugi obožavatelj.

Džena je mnoge dirnula i time što se u komentarima zahvaljivala svima koji su je podržali. “Dobro došla na pobedničku stranu”, poručili su joj fanovi, a ona je uzvratila – “Hvala vam, osećam mir.”

Povratak veri nakon teških godina

Ovo nije prvi put da Džejmson javno govori o veri. Još u septembru je podelila uporedne fotografije iz mladosti i sadašnjosti, napisavši:

“Prošla sam mnogo toga, ali sam zahvalna. Ponovo sam pronašla veru i osećam mir. Moje verovanje u Svevišnjeg dalo mi je snagu za koju nisam znala da postoji.”

Od skandala do duhovnog mira

Džena, čije je pravo ime Dženifer Meri Masoli, u svet filmova za odrasle je ušla '90-ih i vrlo brzo postala jedno od najpoznatijih imena industrije. Povukla se 2008, a kratko se vratila kao webcam model 2013. godine.

Njen privatni život bio je jednako turbulentan – iza sebe ima tri braka i brojne javne veze. Iz odnosa s UFC borcem Titom Ortizom ima 16-godišnje blizance, a s bivšim verenikom Liorom Bitonom osmogodišnju ćerku Bejtel.

Prošle godine je okončala i treći brak sa Džesijem Lolesom, koji je za razvod okrivio Dženinu navodnu borbu s alkoholom. Međutim, čini se da je Džejmson sada pronašla smer koji joj donosi unutrašnji mir.

“Ovo je moj novi početak. Moja vera je moj put i želim da njome pomognem drugima”, poručila je svojim pratiocima.

(Kurir.rs/ Net.hr)

