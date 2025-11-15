Slušaj vest

Uskoro počinje Božićni post, a tu su i posne slave. Zna se, nema zime bez dobre sarme, ali verujte nam na reč da su ove posne po receptu sa Hilandara pravi gurmanluk.

Recepti sa Hilandara su prava riznica, a jedan od najvećih gastronomskih dragulja jeste posna sarma, koju možete da pripremate sada kada počne Božićni post.

Foto: Pritnscreen

Sastojci za posnu sarmu

2 praziluka

2 glavice crnog luka

1 šargarepa

100 g pirinča

350-400 g mlevenih oraha

100 g dimljene ribe (losos)

12-15 listova kiselog kupusa

So, ulje, suvi začin, crvena mlevena paprika, biber, beo luk u granulama, peršun, čili začin.

Priprema posne sarme

Na ulju propržite praziluk, crni luk i šargarepu. U povrće dodajte opran pirinač, a zatim dodajte mlevene orahe. Nakon toga dodaje dimljenu ribu. Dodajte i začine i promešajte. Umotavajte sarmu, slažite u šerpu ili grne pa stavite u rernu. Kuvati u rerni na 200c./1h. i 10min.

Ovu sarmu monasi sa Atosa spremaju za Badnje veče, a vi možete da je spremite i sada za psone slave i za post. Pogodna je i da je zamrznete.

(Kurir.rs/Žena)

