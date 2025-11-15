Prava gurmanska posna sarma sa Hilandara: Nećete verovati koliko je ukusna, otkrijte tajnu ovog recepta!
Uskoro počinje Božićni post, a tu su i posne slave. Zna se, nema zime bez dobre sarme, ali verujte nam na reč da su ove posne po receptu sa Hilandara pravi gurmanluk.
Recepti sa Hilandara su prava riznica, a jedan od najvećih gastronomskih dragulja jeste posna sarma, koju možete da pripremate sada kada počne Božićni post.
Sastojci za posnu sarmu
2 praziluka
2 glavice crnog luka
1 šargarepa
100 g pirinča
350-400 g mlevenih oraha
100 g dimljene ribe (losos)
12-15 listova kiselog kupusa
So, ulje, suvi začin, crvena mlevena paprika, biber, beo luk u granulama, peršun, čili začin.
Priprema posne sarme
Na ulju propržite praziluk, crni luk i šargarepu. U povrće dodajte opran pirinač, a zatim dodajte mlevene orahe. Nakon toga dodaje dimljenu ribu. Dodajte i začine i promešajte. Umotavajte sarmu, slažite u šerpu ili grne pa stavite u rernu. Kuvati u rerni na 200c./1h. i 10min.
Ovu sarmu monasi sa Atosa spremaju za Badnje veče, a vi možete da je spremite i sada za psone slave i za post. Pogodna je i da je zamrznete.
(Kurir.rs/Žena)
