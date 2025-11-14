Slušaj vest

Ana Anđeloti iz Nju Džerzija u Sjedinjenim Američkim Državama je impresivan primer dugovečnosti, energije i pozitivnog stava prema životu. Sa bistrim umom, aktivnim telom i srcem punim radosti ona razbija stereotipe o starosti i deli svoje tajne dugovečnosti.

"Ona je prelepa žena, iznutra i spolja", kaže njena unuka, Alison Rubak (49), za časopis "Today". "Ljudi jednostavno ne veruju. Ne samo zbog njenih godina, već i zbog njenog načina života, ona nije kod kuće, aktivna je, zauzeta i vodi posao."

Anđoleti nema planove da se penzioniše. "To mi daje razlog da se probudim, istuširam, obučem, našminkam, pokušam da izgledam pristojno i uživam u svom poslu. Sve se svodi na uživanje", kaže ona.

Osnovala je juvelirnicu "Curiosity Jewelers" u Kreskilu 1964. godine. Ali radila je razne poslove još od tinejdžerskih dana. Rođena 1924. godine, preživela je Veliku depresiju i ostala je udovica u mladosti sa troje dece koju je trebalo da odgaji. "Mislim da je moja tajna u tome što volim život. Srećna sam. Trudim se da ne razmišljam o sutrašnjici", kaže ona.

Sa 101 godinom, nikada nije imala srčane bolesti ili rak, oseća se dobro i daje nekoliko jednostavnih, ličnih saveta za dugovečnost:

Pokrenite se

Vežbanje je oduvek bilo ključni deo njene svakodnevne rutine. Od svoje 40. godine, svakog jutra je pešačila pet kilometara, penjala se uz stepenice i svakodnevno radila trbušnjake. Volela je golf i igrala je u državama poput Nju Džerzija, Njujorka i Floride, kao i u Meksiku. I dalje vežba svako jutro 30 minuta: radi vežbe za noge, isteže leđa i diže tegove. Uz to, i dalje vozi automobil.

Nije prestala ni sa plesom. "Naravno, ne plešem više kao nekada, ali svake subote odigram jedan ili dva plesa. Super se provodim", kaže ona.

"Uvek je bila veoma aktivna", dodaje njena unuka, izražavajući svoje divljenje prema baki.

Pronađite svrhu

Za Anđoleti, svrha je njen posao. Pre nego što je otvorila prodavnicu nakita, radila je kao konobarica, kuvarica, računovođa, pa i u proizvodnji hirurških instrumenata tokom Drugog svetskog rata.

Ona čak ni ne razmišlja o penzionisanju. "Umrla bih kad bih se penzionisala", kaže Ana. "Ljudi bi trebalo da imaju razlog da ustanu ujutru. Kad bih sedela kod kuće, ne bih imala šta da radim. A to nije dobro."

Juvelirnica joj nudi osećaj svrhe i društvenosti kroz kontakt sa svetom, objašnjava njena unuka: "Čitav njen život se sastojao od napornog rada i toga da bude najbolja u onome što radi." Drugi stogodišnjaci koji su javno govorili slažu se sa Anom: oni ne žele da se penzionišu da bi održali svoje umove i tela aktivnim.

Jedite ispravno

Anin doručak je obilan i bogat: jaje, ovsena kaša, sok od pomorandže, kašika maslinovog ulja, kašika jabukovog sirćeta i crna kafa.

Za ručak su na meniju piletina, kineska ili mediteranska hrana - uvek u razumno malim količinama. Takođe voli ribu, posebno sardine, zbog kalcijuma. Takođe jede ćuretinu, pastrami i sendviče sa pršutom i provolone sirom.

Njeno omiljeno povrće su paradajz, kukuruz, spanać, brokoli i cvekla. Pije jedno pivo nedeljno i jede "vrlo malo uveče".

Ne voli slatkiše, čak ni čokoladu. "Kad mi donesu slatkiše, poklonim ih. Volim slano", kaže Ana.

Ali ona nikada ne jede čips ili krekere. U njenoj kući, još od detinjstva, navike su bile drugačije: počinjali su obrok sa špagetama, zatim su jeli piletinu, ribu ili biftek sa povrćem, zatim salatu, i na kraju voće sa orasima. Njena majka je živela 94 godine, a otac 87.

Mislite pozitivno

Anđoleti je prošla kroz teška vremena, od finansijske krize 1930-ih do smrti svog muža od raka u 52. godini. Uprkos svemu tome, zadržala je snagu i optimizam. "Imala sam divno detinjstvo i divan život uopšte, jer sam bila srećna sa onim što sam imala", kaže ona.

Ona uživa u svom poslu, voli svoje prijatelje i srećna je što je zdrava. "Uvek mi je govorila da nije dobro brinuti. Ona se ni o čemu ne brine i drži se toga. Ne muči je stres"; kaže njena unuka.

Za Anđoleti, tajna je život bez straha i anksioznosti.

Najvažnija lekcija od svih

U svetu gde mnogi traže "formulu za dugovečnost", Ana Anđoleti ne nudi čudotvorne "lekove" ili iscrpljujuće programe ishrane i vežbanja. Ona nudi nešto mnogo jednostavnije i istinitije: kretati se, imati svrhu, pravilno jesti, pozitivno razmišljati. Ona se svakog jutra budi spremna da živi, a ne da posmatra kako život prolazi pokraj nje i to je možda najveća lekcija koje Ana može da prenese svetu.

