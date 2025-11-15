Slušaj vest

Kada je Naledi Repaja, koja inače potiče iz afričkog plemena Zulu, prešla pola sveta zbog ljubavi i stigla u malo selo nadomak Požarevca, niko nije mogao da pretpostavi da će postati vrsni majstor za pečenje rakije. Ali, i to se dogodilo... Ovih dana je podelila snimak na kom se vidi kako peče rakiju od komine, a njen kazan je postao mali fenomen, ne samo zbog veštine, nego i zbog istorije koja ga prati.

Najveći dragulj u dvorištu Naledi Repaje i njenog supruga je stara "vesela mašina" - kazan za rakiju koji je, prema njenim rečima, stariji od 100 godina i delo je majstora iz Vranja. Kad je sipala kominu, pored kazana za pečenje rakije stavila je i malu stolicu za majstora, tj. sebe, pa prionula na posao.

Srpska snajka iz plemena Zulu pokazala je da je i te kako vešta u spremanju komovice. Iako dolazi iz dalekog plemena, Naledi se u srpsku tradiciju uklopila bolje nego mnoge žene rođene na našim prostorima. Naučila je običaje, prihvatila ovdašnji način života i detaljno podelila u snimku kako pravi komovicu, a onda je, u stilu pravog srpskog domaćina, tokom obavljanja ovog posla i zapevala. Na kraju, nije odolela da ne degustira "svojih ruku delo", i to "na eks", uz čuveno: "Živeli! Da smo živi i zdravi još godina sto!", prenosi Blic žena.

Snimak je za kratko vreme postao viralan, a sudeći po komentarima, ako Naledi ovako nastavi Požarevac će je uvrstiti u kulturnu baštinu.

Video: Ovako nastaje rakija, korak po korak