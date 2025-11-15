Slušaj vest

Sumnjate da partner nešto krije od vas? Proveravanje poruka na mobilnom telefonu često je prvi korak, ali šta ako je sve obrisano? Australijska influenserka Skaj Vetli na TikToku je podelila jednostavan trik za iPhone koji otkriva nedavno izbrisane poruke, a njen video je postao viralan i pokrenuo lavinu reakcija.

Jednostavan trik koji otkriva sve

Ovaj trik, važno je napomenuti, funkcioniše isključivo na Apple uređajima. Vetli je svojim pratiocima savetovala da otvore aplikaciju "Poruke", u gornjem levom uglu pritisnu dugme "Uredi" i odaberu opciju "Prikaži nedavno izbrisane".

Nakon toga, na ekranu će se pojaviti svi nedavno obrisani razgovori. Ako odaberete neki od njih, poruke će se vratiti direktno u sandučić i moći ćete da ih pročitate - naravno, na sopstveni rizik.

"Spasila si mi život"

Influenserka, koja je nedavno potvrdila raskid s dugogodišnjim partnerom Lahlanom Vohom, u opisu videa je napisala: "Ne budi naivna, sestro". Na pitanje pratilaca da li aludira na nešto, odgovorila je: "Ma ne, samo želim da su moje devojke sigurne".

Iako nije potvrđeno da li je objava povezana s njenim privatnim životom, komentari ispod videa otkrili su da je trik mnogima pomogao da razotkriju neverne partnere.

Blogerka Bela Mesina, čiji je brak takođe bio predmet glasina o prevari, komentarisala je: "Mogu da potvrdim da ova opcija može biti jaaaakooo korisna". Jedna korisnica je napisala: "Upravo tako sam ja pronašla svoje", dok je druga podelila svoje iskustvo: "Ovako sam pronašla imena devojaka, a bila sam u 40. nedelji trudnoće". Četvrta je otkrila kako je pomoću ove metode saznala da joj partner unajmljuje eskort pratnju.

Mnogi su se zahvalili Vetli na deljenju trika. "Ovo mi je spasilo život", napisao je jedan korisnik, dok je drugi dodao: "Nikad mi to ne bi palo na pamet".

