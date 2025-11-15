Slušaj vest

Influenserka Bobi AltHof podelila je sa pratiocima negativne posledice svog poslednjeg kozmetičkog zahvata, otkrivši da su joj injekcije botoksa ostavile lice gotovo paralizovanim.

Ubrizgan joj je botoks u bradu

- Ako se pitate: "Bobi, zašto ti se lice ne može pomeriti?" Dozvolite da vam kažem zašto, započela je Bobi u TikTok videu pod naslovom #botchedbotox.

- 2023. godine otišla sam kod osobe koja je rekla: "Oh, trebalo bi da uradiš ovo na licu", a ja sam rekla: "Naravno, hajde da to uradimo." Jedna od stvari koje mi je uradila bilo je ubrizgavanje botoksa u bradu, i to je dovelo do toga da nisam mogla da se smejem.

Ponovila je grešku

Zbog tog neprijatnog iskustva, 28-godišnjakinja je počela da se "plaši botoksa". Ipak, ponovo se odlučila za tretman nakon što je nedavno posetila specijalistu kako bi rešila hroničan bol u vilici. Uprkos njenoj sumnji, specijalista ju je uverio da će injekcije "zaista pomoći" u opuštanju mišića. Nakon što je pristala, Bobi, koja sa bivšim suprugom Korijem AltHofom ima ćerke Luku (5) i Ajlu (3), primila je botoks i sa svake strane slepoočnica. Sada, kada je botoks počeo da deluje, shvatila je da joj je instinkt bio ispravan.

Još nekoliko meseci će joj biti tako

- Oči mi izgledaju kao da su zamrznute. Ali najgori deo? Ne mogu da se smejem. Lice mi je zamrznuto. Osećam svu ovu napetost ovde. Jednostavno boli, primetila je Bobi, pokušavajući da se nasmeje. 

Ali to nije bio kraj nuspojavama. Influenserka je svom stomatologu objasnila da teško govori i da je "boli da jede". Ipak, specijalista joj je rekao da se injekcije ne mogu rastvoriti još nekoliko meseci.

(Kurir.rs/Index)

