Dok se mnoge žene širom sveta porađaju u pretrpanim bolničkim sobama, dele kupatilo i dobijaju jednolične obroke, u Dubaiju postoji sasvim drugačija realnost. VIP porođaj tamo više liči na raskošan odmor nego na bolničko iskustvo – posebno ako ste spremni da platite ozbiljne iznose.

TikTok otkriva kako izgleda "porođaj za bogate"

Korisnica TikToka @soudiofarabia, koja živi u Dubaiju i nedavno se porodila, podelila je sa pratiocima kako izgleda boravak u najluksuznijem porođajnom paketu. Objasnila je da je uložila dodatni novac da bi dobila vrhunsku negu, a njen video – pregledan skoro sedam miliona puta – pokazao je apartman koji bi mnogi pre povezali sa luksuznim hotelom nego sa bolnicom.

Prostrana soba obuhvata dnevni boravak, trpezariju, sopstvenu porođajnu salu, ogromno kupatilo sa đakuzijem i posebnu sobu namenjenu suprugu "da bi mogao da se odmori".

Usluga kao u restoranu sa pet zvezdica

U videu je prikazan i jelovnik iz kog se biraju specijaliteti poput onih u vrhunskim restoranima – pa čak i opcije poput vina ili šampanjca.

"Mogli smo da naručimo šta god želimo, kao u hotelu", rekla je autorka snimka.

Uz to, apartman je bio pripremljen sa svim bebama neophodnim stvarima: odećom, kozmetikom, formulom za mleko i pumpicom za dojenje.

"Osećala sam se voljeno i zbrinuto. Preporučujem svima", zaključila je.

Koliko sve to košta?

Žena na porođaju
Koliko košta porođaj u Dubaiju? Foto: Shutterstock

Pitanje koje je zanimalo mnoge jeste cena ovakvog boravka. Autorka ga nije otkrila, ali se u komentarima pojavila informacija druge korisnice, koja je navela da je njena prijateljica platila oko 60.000 dirhama (približno 15.000 evra) za samo dve noći u sličnom VIP apartmanu – i to bez uračunatog medicinskog dela troškova.

Reakcije korisnika širom sveta

Video je izazvao burne reakcije.

"Reci da si rodila u Dubaiju, a da to ne kažeš direktno", "U Americi rađamo kao krave u štalama", "U Britaniji sam posle porođaja dobila samo čaj i tost", pisali su zapanjeni korisnici, poredeći svoje iskustvo sa glamuroznim prizorima iz Dubaija.

(Kurir.rs/Fakt)

