Iako često mislimo da deca lako usvajaju nove informacije, istina je da se mnoga od njih suočavaju sa izazovima kada je u pitanju pamćenje. Zato čak i naizgled sitne vežbe mogu biti od velike koristi — posebno u najranijem periodu razvoja.

Učenje broja telefona kao mentalna vežba

Zapamtiti dugačak broj, poput broja mobilnog telefona, može delovati previše zahtevno za malo dete, ali upravo to predstavlja odličnu vežbu za mozak. Deca već sa tri ili četiri godine mogu da savladaju ovu veštinu uz pravi pristup.

Ritam, melodija i igra — najbolji pomagači

Jedan od najefikasnijih načina jeste da se broj pretvori u kratku pesmicu, ritam ili rimu. Najmlađi mnogo bolje pamte kada se informacije povežu sa zvukom, melodijom ili pokretom. Ako je broj predugačak, podelite ga na nekoliko kraćih celina. Tako se stvara jasna struktura koju dete lakše pamti, a kada se sve upakuje u ritmičan stih, proces postaje zabavan.

Doslednost i svakodnevna praksa

Redovno ponavljanje ključ je uspeha. Možete se igrati "tajnog koda" koji dete treba da odgonetne — izazovi ove vrste često im podižu motivaciju.

Vizuelni podsetnici u svakodnevnom prostoru

Napišite broj na šareni papirić i postavite ga na mesto koje dete često posećuje — na vrata sobe, ogledalo ili frižider. Stalna vizuelna izloženost pomaže da se broj prirodno usvoji, bez pritiska i forsiranja.

