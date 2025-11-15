Kako dete najlakše da zapamti vaš broj telefona? Ovaj trik obožavaće svaki roditelj, a vrlo je jednostavan
Iako često mislimo da deca lako usvajaju nove informacije, istina je da se mnoga od njih suočavaju sa izazovima kada je u pitanju pamćenje. Zato čak i naizgled sitne vežbe mogu biti od velike koristi — posebno u najranijem periodu razvoja.
Učenje broja telefona kao mentalna vežba
Zapamtiti dugačak broj, poput broja mobilnog telefona, može delovati previše zahtevno za malo dete, ali upravo to predstavlja odličnu vežbu za mozak. Deca već sa tri ili četiri godine mogu da savladaju ovu veštinu uz pravi pristup.
Ritam, melodija i igra — najbolji pomagači
Jedan od najefikasnijih načina jeste da se broj pretvori u kratku pesmicu, ritam ili rimu. Najmlađi mnogo bolje pamte kada se informacije povežu sa zvukom, melodijom ili pokretom. Ako je broj predugačak, podelite ga na nekoliko kraćih celina. Tako se stvara jasna struktura koju dete lakše pamti, a kada se sve upakuje u ritmičan stih, proces postaje zabavan.
Doslednost i svakodnevna praksa
Redovno ponavljanje ključ je uspeha. Možete se igrati "tajnog koda" koji dete treba da odgonetne — izazovi ove vrste često im podižu motivaciju.
Vizuelni podsetnici u svakodnevnom prostoru
Napišite broj na šareni papirić i postavite ga na mesto koje dete često posećuje — na vrata sobe, ogledalo ili frižider. Stalna vizuelna izloženost pomaže da se broj prirodno usvoji, bez pritiska i forsiranja.
(Kurir.rs/Class lifestyle)
