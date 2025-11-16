Kako najjednostavnije da očistite peglu za veš?

Pegla često popravlja ono što mašina za pranje i sušenje veša ne uspe — uporne nabore. Međutim, ako je sama pegla prljava ili zagorela, može napraviti više štete nego koristi. Mrlje na površini, zapušene rupice za paru ili nataložene nečistoće lako mogu uništiti tkaninu koju peglate. Zato je održavanje pegle jednako važno kao i briga o samoj odeći.

Pasta za zube kao jednostavno rešenje

Dobra vest je da već imate moćno sredstvo za čišćenje pegle u kupatilu. Obična bela pasta za zube, odnosno kaladont, može efikasno da ukloni naslage i tragove paljevine sa ploče pegle. Kada je površina potpuno čista, pegla će mnogo bolje kliziti i efikasnije ispravljati nabore.

Kako da očistite peglu na najjednostavniji način? Foto: Profimedia

Bezbednost na prvom mestu

Pre nego što počnete sa čišćenjem, važno je da se pegla u potpunosti ohladi i da nije priključena u struju. Kao i sa svakim električnim aparatom, potrebno je oprezno rukovanje kako biste izbegli bilo kakvu štetu.

Stručnjaci naglašavaju: "Uvek koristite destilovanu vodu za čišćenje pegle. Voda iz česme može sadržati minerale koji začepljuju otvore i prave dodatnu štetu".

Šta vam je potrebno?

Bela pasta za zube

Mikrofiber krpa

Stari komad tkanine Postupak čišćenja pegle pastom za zube

Kako da očistite peglu na najjednostavniji način? Foto: Shutterstock

Koristite isključivo belu pastu bez obojenih dodataka. Nanestite je na hladnu ploču pegle prstom ili uz pomoć stare, čiste četkice za zube. Lagano utrljajte, a zatim obrišite mikrofiber krpom. Ako primetite da i dalje ima tragova, ponovite postupak.

Kada završite, napunite rezervoar vodom i uključite peglu na parni režim. Postavite je na staru tkaninu oko pet minuta, a potom pređite nekoliko puta preko nje kako bi se uklonili eventualni ostaci paste.

Probajte i podelite utiske

Ovaj jednostavan trik može značajno produžiti vek trajanja vaše pegle i sačuvati odeću od oštećenja. Isprobajte postupak i proverite koliko razlika može da bude velika.

