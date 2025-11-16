Slušaj vest

Američka preduzetnicaNatali Doson izazvala je burnu raspravu nakon što je otkrila da je bez razmišljanja otpustila dvoje zaposlenih kad je saznala da varaju svoje partnere. Odluku je obrazložila u popularnom podkastu, što je odmah pokrenulo lavinu podeljenih reakcija na društvenim mrežama.

Otkaz zbog afere

Natali Doson, suosnivačica i predsednica kompanije Cardone Ventures, gostovala je u podkastu "Diary of a CEO" britanskog preduzetnika Stiva Bartleta. Tokom razgovora, 32-godišnja preduzetnica je otkrila da je dvoje zaposlenih otpustila zbog vanbračne afere- i da bi, kako kaže, to ponovila bez ikakvog oklevanja.

"Najviše kritika dobila sam nakon što sam na TikToku ispričala da sam otpustila zaposlenog jer sam saznala da vara svog partnera, a i osoba s kojom je bio u aferi takođe je imala partnera", rekla je Doson. "Čim sam to saznala, oboje sam odmah otpustila."

Dodala je da partneri otpuštenih zaposlenih nisu radili u njenoj kompaniji, ali se odluka donosila momentalno jer, kako kaže, takvo ponašanje ne želi da toleriše u svom radnom okruženju.

Sukob mišljenja u studiju

Voditelja je odluka iznenadila, uz napomenu da bi mnogi rekli kako se privatni život zaposlenih "ne tiče poslodavca". Doson je uzvratila da ne želi da ulazi u detalje, ali da se deo incidenta "dogodio u kontekstu posla".

Ipak, naglasila je da bi zaposlenog otpustila čak i da afera nije bila vezana za posao. "Ako vara osobu s kojom bi trebalo da provede život, mislite li da neće varati i na poslu? Takva osoba je teret za okruženje", tvrdi.

Voditelj se nije složio, naglasivši da se privatno i profesionalno ponašanje često razlikuju. "Ljudi u privatnom životu rade svašta. Ne mislim da je to moj posao", rekao je Bartlet. Doson je ostala pri svome: "Apsolutno je moj posao. To je ista osoba koja sledećeg jutra dolazi na posao."

Internet podeljen

Snimak rasprave ubrzo je postao viralan s više od 1,7 miliona pregleda i hiljade komentara. Mišljenja su, očekivano, bila podeljena.

Neki su njen potez nazvali "kontrolišućim" i "sramotnim", uz tvrdnju da poslodavci nemaju prava da se mešaju u privatni život svojih zaposlenih. "Ono što ljudi rade van radnog vremena nije briga kompanije", poručio je jedan korisnik. Mnogi su doveli u pitanje i zakonitost takvog otkaza.

Drugi su pak podržali Doson, tvrdeći da afere donose haos na radno mesto. "Afere unose nepotrebnu napetost, dramu i distrakciju. To mnogo govori o karakteru osobe", napisao je jedan komentator. Drugi je dodao: "Ko vara privatno, varaće i poslovno."

"Štitim tkompaniju, ne kažnjavam zaposlene"

Nakon što je video eksplodirao na internetu, Doson se oglasila i na LinkedInu, poručivši kako otkaz nije bio kazna, nego zaštita poslovnog okruženja. "Kao upravnici, zaduženi smo za stvaranje okruženja u kom ljudi mogu da rastu. To uključuje integritet, čak i kada je neprijatno", napisala je, prenosi New York Post.

"Ako je neko neiskren privatno, ta neiskrenost ne nestaje u kancelariji. Karakter je isti. Ako tolerišem nepoštenje u jednom području, šaljem poruku svima ostalima."

Zaključila je da ne bi trebalo da se otkaz smatra tabuom. "Kultura koju gradite zavisi od toga što dopuštate. Pitanje je: šta tolerišete u svom okruženju?"

(Kurir.rs/ Index.hr)

Video. Žaklina posle povrede otvorila bolovanje i dobila otkaz