"Saznala sam da moji zaposleni varaju partnere i momentalno sam ih otpustila" Izjava direktorke zapalila mreže, nastao karambol (VIDEO)
Američka preduzetnicaNatali Doson izazvala je burnu raspravu nakon što je otkrila da je bez razmišljanja otpustila dvoje zaposlenih kad je saznala da varaju svoje partnere. Odluku je obrazložila u popularnom podkastu, što je odmah pokrenulo lavinu podeljenih reakcija na društvenim mrežama.
Otkaz zbog afere
Natali Doson, suosnivačica i predsednica kompanije Cardone Ventures, gostovala je u podkastu "Diary of a CEO" britanskog preduzetnika Stiva Bartleta. Tokom razgovora, 32-godišnja preduzetnica je otkrila da je dvoje zaposlenih otpustila zbog vanbračne afere- i da bi, kako kaže, to ponovila bez ikakvog oklevanja.
"Najviše kritika dobila sam nakon što sam na TikToku ispričala da sam otpustila zaposlenog jer sam saznala da vara svog partnera, a i osoba s kojom je bio u aferi takođe je imala partnera", rekla je Doson. "Čim sam to saznala, oboje sam odmah otpustila."
Dodala je da partneri otpuštenih zaposlenih nisu radili u njenoj kompaniji, ali se odluka donosila momentalno jer, kako kaže, takvo ponašanje ne želi da toleriše u svom radnom okruženju.
Sukob mišljenja u studiju
Voditelja je odluka iznenadila, uz napomenu da bi mnogi rekli kako se privatni život zaposlenih "ne tiče poslodavca". Doson je uzvratila da ne želi da ulazi u detalje, ali da se deo incidenta "dogodio u kontekstu posla".
Ipak, naglasila je da bi zaposlenog otpustila čak i da afera nije bila vezana za posao. "Ako vara osobu s kojom bi trebalo da provede život, mislite li da neće varati i na poslu? Takva osoba je teret za okruženje", tvrdi.
Voditelj se nije složio, naglasivši da se privatno i profesionalno ponašanje često razlikuju. "Ljudi u privatnom životu rade svašta. Ne mislim da je to moj posao", rekao je Bartlet. Doson je ostala pri svome: "Apsolutno je moj posao. To je ista osoba koja sledećeg jutra dolazi na posao."
Internet podeljen
Snimak rasprave ubrzo je postao viralan s više od 1,7 miliona pregleda i hiljade komentara. Mišljenja su, očekivano, bila podeljena.
Neki su njen potez nazvali "kontrolišućim" i "sramotnim", uz tvrdnju da poslodavci nemaju prava da se mešaju u privatni život svojih zaposlenih. "Ono što ljudi rade van radnog vremena nije briga kompanije", poručio je jedan korisnik. Mnogi su doveli u pitanje i zakonitost takvog otkaza.
Drugi su pak podržali Doson, tvrdeći da afere donose haos na radno mesto. "Afere unose nepotrebnu napetost, dramu i distrakciju. To mnogo govori o karakteru osobe", napisao je jedan komentator. Drugi je dodao: "Ko vara privatno, varaće i poslovno."
"Štitim tkompaniju, ne kažnjavam zaposlene"
Nakon što je video eksplodirao na internetu, Doson se oglasila i na LinkedInu, poručivši kako otkaz nije bio kazna, nego zaštita poslovnog okruženja. "Kao upravnici, zaduženi smo za stvaranje okruženja u kom ljudi mogu da rastu. To uključuje integritet, čak i kada je neprijatno", napisala je, prenosi New York Post.
"Ako je neko neiskren privatno, ta neiskrenost ne nestaje u kancelariji. Karakter je isti. Ako tolerišem nepoštenje u jednom području, šaljem poruku svima ostalima."
Zaključila je da ne bi trebalo da se otkaz smatra tabuom. "Kultura koju gradite zavisi od toga što dopuštate. Pitanje je: šta tolerišete u svom okruženju?"
(Kurir.rs/ Index.hr)
Video. Žaklina posle povrede otvorila bolovanje i dobila otkaz