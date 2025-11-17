Slušaj vest

Za hladne dane ništa vam neće prijati tako dobro kao pravi bosanski lonac. Ovo je jednostavno jelo, a tako ukusno i okrepljuće za celi organizam da ćete ga rado pripremati.

Bosanski lonac obožava ceo region

Sastojci:

1 kg mešanog mesa (junetina, svinjetina, jagnjetina)

2 dl ulja (može i mast ko voli)

1 velika glavica luka

5 češnjeva belog luka

700 g krompira sečenog na krupnije kocke

200 g šargareše krupno sečene na kolutove

100 g zeleni (peršun, paštrnjak, celer) sitno seckano

100 g kupusa grubo sečenog

100 g paprike sveže (žuta, zelena, crvena)

100 g graška

100 g pasulja

100 g bamje (suvu pre prokuvati, a svežu ili smrznutu direktno u lonac)

100 g paradajza

100 g tikvica krupno nasečenih

2 dl vina

1.5 l vruće vode

soli i bibera po ukusu

Bosanski lonac obožava ceo region

Priprema:

Meso izrezano na kocke propržiti na ulju ili masti, kako ko voli. Izbor mesa je po ukusu i navikama. Bosanski lonac je za sve narode, zato se i zove tako. Na meso dodati luk i jedan i drugi i još kratko pržiti da meso dobije lepu smećkastu boju. U dublji sud (najbolje zemljani lonac, ali može i veća šerpa ili duboka tepsija sa poklopcem) ređati naizmenično meso i povrće.

Naliti vinom i vodom. Zemljani lonac povezati pergamenom, a ako se radi o drugoj posudi pokriti folijom i staviti na tepsiju radi mogućeg curenja u prethodno zagrejanu rernu na 200 stepeni, pa pustiti da lagano vri oko 3-4 sata. Povremeno malko protresti sud.

Tako skuvano jelo zadrži svo bogatstvo ukusa, naročito ako je korišten zemljani lonac. Jelo nakon kuvanja ostavite da odstoji desetak minuta, a zatim sipati u tanjire. Uz ovo jelo prijaće domaći hleb i ljute feferone.

(Kurir.rs/Stvar ukusa)

