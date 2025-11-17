Slušaj vest

Za hladne dane ništa vam neće prijati tako dobro kao pravi bosanski lonac. Ovo je jednostavno jelo, a tako ukusno i okrepljuće za celi organizam da ćete ga rado pripremati.

Tanjir čorbe sa drvenom kašikom unutra
Bosanski lonac obožava ceo region Foto: Profimedia

Sastojci:

  • 1 kg mešanog mesa (junetina, svinjetina, jagnjetina)
  • 2 dl ulja (može i mast ko voli)
  • 1 velika glavica luka
  • 5 češnjeva belog luka
  • 700 g krompira sečenog na krupnije kocke
  • 200 g šargareše krupno sečene na kolutove
  • 100 g zeleni (peršun, paštrnjak, celer) sitno seckano
  • 100 g kupusa grubo sečenog
  • 100 g paprike sveže (žuta, zelena, crvena)
  • 100 g graška
  • 100 g pasulja
  • 100 g bamje (suvu pre prokuvati, a svežu ili smrznutu direktno u lonac)
  • 100 g paradajza
  • 100 g tikvica krupno nasečenih
  • 2 dl vina
  • 1.5 l vruće vode
  • soli i bibera po ukusu
Lonac čorbe iz ptičije perspektive
Bosanski lonac obožava ceo region Foto: Shutterstock

Priprema:

Meso izrezano na kocke propržiti na ulju ili masti, kako ko voli. Izbor mesa je po ukusu i navikama. Bosanski lonac je za sve narode, zato se i zove tako. Na meso dodati luk i jedan i drugi i još kratko pržiti da meso dobije lepu smećkastu boju. U dublji sud (najbolje zemljani lonac, ali može i veća šerpa ili duboka tepsija sa poklopcem) ređati naizmenično meso i povrće.

Naliti vinom i vodom. Zemljani lonac povezati pergamenom, a ako se radi o drugoj posudi pokriti folijom i staviti na tepsiju radi mogućeg curenja u prethodno zagrejanu rernu na 200 stepeni, pa pustiti da lagano vri oko 3-4 sata. Povremeno malko protresti sud.

Tako skuvano jelo zadrži svo bogatstvo ukusa, naročito ako je korišten zemljani lonac. Jelo nakon kuvanja ostavite da odstoji desetak minuta, a zatim sipati u tanjire. Uz ovo jelo prijaće domaći hleb i ljute feferone.

(Kurir.rs/Stvar ukusa)

