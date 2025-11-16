Mlada odbila da baci bidermajer na svom venčanju pa ga predala drugarici

Na jednoj svadbi u Posušju u Bosni i Hercegovini odigrao se trenutak koji je sve prisutne potpuno zatekao. Mlada je, tokom tradicionalnog dela proslave kada se baca bidermajer, odlučila da napravi izuzetak i da običaj preokrene na svoj način. Umesto da buket baci među neudate devojke, uradila je nešto sasvim drugačije i neočekivano.

Mladin potez koji je zbunio goste

Umesto bacanja bidermajera, mlada se okrenula i buket lično predala jednoj od svojih prijateljica. U sali je odmah nastala tišina, jer niko nije znao zbog čega je odlučila da promeni ustaljeni običaj. Međutim, objašnjenje je vrlo brzo stiglo.

Kako se vidi na snimku objavljenom na Facebook profilu "Mozaik_bend", trenutak nakon predaje buketa iznenadio je sve goste.

Prosidba usred venčanja

Nakon kratke pauze, u salu je ušetao partner devojke koja je dobila bidermajer. Prišao joj je, kleknuo i pred svima je zaprosio. Reakcija je bila burna – aplauzi, povici oduševljenja i uzbuđenje koje je ispunilo prostoriju. Buduća mlada bila je vidno iznenađena.

"Nije normalan, ali – da!", izjavila je kroz smeh, još uvek pod utiskom iznenađenja.

Reakcije na mrežama: od oduševljenja do kritike

Snimak je ubrzo završio na društvenim mrežama, gde je izazvao podeljene komentare. Dok su mnogi hvalili gest i poručivali da je divno kada se sreća deli, drugi su smatrali da prosidba na tuđoj svadbi nije primerena.

Mlada odbila da baci bidermajer na svom venčanju pa ga predala drugarici Foto: Printscreen/Facebook/Mozaik Bend

Komentari su bili raznoliki: "Deljenje sreće je lepo – nije važno čije je venčanje i ko je glavni, važno je da je lepo, da postoji ljubav i da postoji sreća", pisali su jedni.

Drugi su pak bili kritičniji: "Ovo se ne radi na tuđoj svadbi", "Užas, ja bih se iznervirala", kao i "I kako sad ona njega da odbije i da neće da se uda za njega?"

Neočekivana prosidba usred tuđeg venčanja podelila je javnost, ali je svakako ostala trenutak koji će se dugo prepričavati. Za neke – prelepa scena ljubavi, za druge – kršenje tradicije i skretanje pažnje s mladenaca. Jedno je sigurno: prizor iz Posušja retko koga je ostavio ravnodušnim.

