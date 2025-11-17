da li ste znali?

Krompir nije samo ukusno, zdravo povrće bez kog je nemoguće zamisliti većinu jela domaće kuhinje, već je i izvor vitamina koji se može koristiti za pripremu hranljive maske za kosu - pristupačne i prirodne. Ovo je najjednostavija i najjeftinija maska za kosu svih vremena.

Recept je veoma jednostavan. Da biste pripremili hranljivu masku za kosu, potrebna su vam samo dva mala krompira i malo vode.

Masku za kosu možete napraviti od 2 krompira Foto: Printscreen Instagram

Krompir je toliko povezan sa domaćom kuhinjom da većina nas verovatno misli da su ga ljudi ovde jeli oduvek. Krompir je stigao 1759. u Srbiju, a za njegovu popularnost zaslužan je Dositej Obradović - iako je u početku bilo otpora prema novoj biljci. A danas je teško zamisliti obrok bez krompira.

A zašto je tako koristan i dobar?

Krompir je prvenstveno bogat kalijumom – 100 g ovog povrća sadrži čak 443 mg tog minerala važnog za organizam, a 200 g krompira takođe sadrži polovinu dnevne potrebe za vitaminom C, kao i: fosfor, cink, magnezijum, jod, bakar, mangan, vitamin A, vitamini B grupe, folati, beta-karoten.

Krompir takođe ima dosta vlakana, što poboljšava varenje i peristaltiku creva, te pruža osećaj sitosti. Zanimljivo je da nas krompir može hraniti ne samo iznutra već i spolja. Odličan način da iskoristite ovu vitaminsku elektranu jeste da napravite hranljivu masku za kosu.

Regenerator za kosu od krompira - jednostavan recept za hranljivu masku

Da biste pripremili hranljivu, bogatu masku za kosu od krompira, potrebna su vam dva krompira srednje veličine i malo vode. Isecite krompir na kockice (ne morate ga ljuštiti), stavite ga u blender, dodajte malo vode i dobro izblendirajte dok ne postane glatko. Nanesite pripremljenu masku na kosu i kožu glave i nežno masirajte. Posle 20 minuta isperite masku, zatim osušite i oblikujte kosu kao i obično. Maska od krompira ne samo da hrani kosu, već joj i pomaže da brže raste. Isprobajte 5 najboljih ulja protiv opadanja kose.

Savet: Krompir sadrži puno vode, što blagotvorno deluje na kosu i kožu glave. Prilikom pripreme maske, dodatnu vodu dodajte polako kako biste izbegli da regenerator postane previše vodenast i razblaži dragocene sokove.

